ThüringenFragt die AfD im Auftrag Moskaus?

Lesezeit: 1 Min.

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) kommen manche parlamentarischen Anfragen aus den Reihen der AfD verdächtig vor.
Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) kommen manche parlamentarischen Anfragen aus den Reihen der AfD verdächtig vor. (Foto: Michael Reichel/dpa)
  • Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) verdächtigt die AfD, parlamentarische Anfragen zur kritischen Infrastruktur im Auftrag Russlands zu stellen.
  • In den vergangenen zwölf Monaten stellte die Partei in Thüringen 47 Anfragen zu Verkehrsinfrastruktur, Wasserversorgung und polizeilicher Drohnenabwehr.
  • Politiker von CDU und Grünen warnen ebenfalls vor russischer Spionage durch die AfD, während diese die Vorwürfe als „irrwitzig“ zurückweist.
Im Erfurter Landtag stellt die rechtsextreme Partei auffallend oft Anfragen zur kritischen Infrastruktur oder der Fähigkeit der Polizei, Drohnen zu bekämpfen. Nun äußert der Landesinnenminister einen Verdacht.

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) sieht bei der AfD Anhaltspunkte für einen Missbrauch des parlamentarischen Fragerechts im Sinne Russlands. „Schon seit geraumer Zeit beobachten wir mit zunehmender Sorge, dass die AfD das parlamentarische Fragerecht dazu missbraucht, gezielt unsere kritische Infrastruktur auszuforschen“, sagte der Minister der Zeitung Handelsblatt. Auch auf Bundesebene gebe es zahlreiche parlamentarische Anfragen dieser Art. „Es drängt sich geradezu der Eindruck auf, dass die AfD mit ihren Anfragen eine Auftragsliste des Kremls abarbeitet.“

Nach Angaben des Ministers wurden allein in Thüringen in den vergangenen zwölf Monaten 47 entsprechende Anfragen gestellt. Betroffen seien etwa die Verkehrsinfrastruktur, die Wasserversorgung, die digitale Infrastruktur und die Energieversorgung. „Besonderes Interesse zeigt die AfD für polizeiliche IT und Ausrüstung, etwa im Bereich der Drohnendetektion und -abwehr“, sagte Maier dem Blatt. Auch die Ausstattung im Bevölkerungsschutz, im Gesundheitswesen und Aktivitäten der Bundeswehr seien Gegenstand von zahlreichen Anfragen.

Auch im Bundestag sehen Politiker Hinweise auf russische Spionage

Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Bernd Baumann, sprach von „irrwitzigen Verdächtigungen“. Die SPD und die Union hätten jahrzehntelang die Infrastruktur in Deutschland verkommen lassen, sagte er dem Handelsblatt. „Mit unseren Anfragen decken wir diese Missstände im Interesse der Bürger auf.“

Auch Politiker von CDU und Grünen warnten vor russischer Spionage durch die AfD. Der Vorsitzende des Geheimdienst-Kontrollgremiums im Bundestag, Marc Henrichmann (CDU), sagte dem Handelsblatt: „Russland macht seinen offenkundigen Einfluss im Parlament, insbesondere in die AfD, natürlich geltend, um zu spionieren und sensible Informationen abzugreifen.“ Ähnlich äußerte sich der Vizevorsitzende des Gremiums, Konstantin von Notz (Grüne). „Die AfD schadet unserem Land, macht sich bewusst zum Sprachrohr der Diktatoren dieser Welt und trägt ihre Narrative in öffentliche Diskurse und unsere Parlamente“, sagte er der Zeitung.

Zuletzt hatte etwa eine geplante Russlandreise des AfD-Vizefraktionschefs im Bundestag, Markus Frohnmaier, für Aufregung gesorgt. CSU-Generalsekretär Martin Huber hatte in diesem Zusammenhang von „Landesverrat“ gesprochen. Frohnmaier sagte hingegen, er sei allein den Interessen Deutschlands verpflichtet.

Landtagswahlen im Jahr 2026
:Wie die CDU sich gegen die AfD stemmt

2026 wird in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern gewählt, überall ist die AfD im Aufwind, im Osten liegt sie in Umfragen klar vorne.

SZ PlusVon Max Ferstl, Meredith Haaf, Iris Mayer, Jana Stegemann und Kathrin Wiesel-Lancé

