Höcke will Blockadekurs verschärfen und Koalition scheitern sehen

Thüringens AfD-Chef träumt nach dem Wahlerfolg seiner Partei im Bund vom Amt des Ministerpräsidenten. Der CDU rät er zu einer „180-Grad-Wende in der strategischen Ausrichtung“.

Von Iris Mayer, Erfurt

Nach dem Erfolg der AfD bei der Bundestagswahl hat Thüringens Partei- und Fraktionschef Björn Höcke seinen Anspruch auf ein Regierungsamt bekräftigt. Höcke sagte am Mittwoch in Erfurt: „Ich möchte Ministerpräsident in Thüringen werden – und das werde ich auch“. Die Bundestagswahl habe eine unglaubliche Dynamik offenbart, sie sei auch ein deutliches Votum gegen die Thüringer Brombeerkoalition aus CDU, SPD und dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW).