Nachdem Ulrich Siegmund gesprochen hat, wird es dunkel. Der 35-Jährige ist Spitzenkandidat der AfD bei der Landtagswahl im September in Sachsen-Anhalt. Am Mittwochabend aber steht er auf einer Bühne in Karlsruhe – Wahlkampfhilfe für den baden-württembergischen Spitzenkandidaten der AfD, Markus Frohnmaier. Bevor der auftritt, flimmert noch ein Video über die Leinwand. Erst danach greift sich Frohnmaier das Mikrofon.