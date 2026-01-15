Zum Hauptinhalt springen

AfD-Wahlkampf in Baden-WürttembergBreite Brust und rechtsextreme Sprüche

Lesezeit: 3 Min.

Will nach der Macht greifen: Ulrich Siegmund, AfD-Vorsitzender in Sachsen-Anhalt.
Will nach der Macht greifen: Ulrich Siegmund, AfD-Vorsitzender in Sachsen-Anhalt. (Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/DPA)

Die AfD läuft sich für das Superwahljahr warm – und heizt zuerst in Baden-Württemberg ein. Der Spitzenkandidat ruft radikale Botschaften in den Saal, unterstützt von Parteiprominenz aus Ostdeutschland.

Von Tim Frehler, Karlsruhe

Nachdem Ulrich Siegmund gesprochen hat, wird es dunkel. Der 35-Jährige ist Spitzenkandidat der AfD bei der Landtagswahl im September in Sachsen-Anhalt. Am Mittwochabend aber steht er auf einer Bühne in Karlsruhe – Wahlkampfhilfe für den baden-württembergischen Spitzenkandidaten der AfD, Markus Frohnmaier. Bevor der auftritt, flimmert noch ein Video über die Leinwand. Erst danach greift sich Frohnmaier das Mikrofon.

