Nachdem Ulrich Siegmund gesprochen hat, wird es dunkel. Der 35-Jährige ist Spitzenkandidat der AfD bei der Landtagswahl im September in Sachsen-Anhalt. Am Mittwochabend aber steht er auf einer Bühne in Karlsruhe – Wahlkampfhilfe für den baden-württembergischen Spitzenkandidaten der AfD, Markus Frohnmaier. Bevor der auftritt, flimmert noch ein Video über die Leinwand. Erst danach greift sich Frohnmaier das Mikrofon.
AfD-Wahlkampf in Baden-WürttembergBreite Brust und rechtsextreme Sprüche
Lesezeit: 3 Min.
Die AfD läuft sich für das Superwahljahr warm – und heizt zuerst in Baden-Württemberg ein. Der Spitzenkandidat ruft radikale Botschaften in den Saal, unterstützt von Parteiprominenz aus Ostdeutschland.
Von Tim Frehler, Karlsruhe
Sonntagsfrage:So würden die Deutschen wählen, wenn Bundestagswahl wäre
Die Regierungsparteien Union und SPD sind unbeliebt, AfD und Linke gewinnen an Unterstützung. Eine Übersicht zur Wählerstimmung in der Sonntagsfrage in Grafiken.
Lesen Sie mehr zum Thema