Der Vorstand der AfD-Bundestagsfraktion hat den Bundestagsabgeordneten und verteidigungspolitischen Sprecher der Fraktion, Rüdiger Lucassen, in seiner Sitzung am Montag angehört und eine Missbilligung seines Verhaltens ausgesprochen. Entsprechende Schilderungen aus Teilnehmerkreisen bestätigte ein Sprecher der Fraktion auf Anfrage der Süddeutschen Zeitung am Montagabend.