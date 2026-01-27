Der Vorstand der AfD-Bundestagsfraktion hat den Bundestagsabgeordneten und verteidigungspolitischen Sprecher der Fraktion, Rüdiger Lucassen, in seiner Sitzung am Montag angehört und eine Missbilligung seines Verhaltens ausgesprochen. Entsprechende Schilderungen aus Teilnehmerkreisen bestätigte ein Sprecher der Fraktion auf Anfrage der Süddeutschen Zeitung am Montagabend.
Streit in der AfDAfD-Fraktionsvorstand missbilligt Verhalten von Rüdiger Lucassen
Wegen scharfer öffentlicher Kritik an Björn Höcke hatte der Fraktionsvorstand ein Ordnungsverfahren gegen den Bundestagsabgeordneten Rüdiger Lucassen eingeleitet. Nun stehen die Konsequenzen fest.
Von Tim Frehler, Berlin
