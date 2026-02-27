Der Druck ist schon seit Monaten groß, es geht schließlich um viel. Allein für das aktuelle Kalenderjahr verlangt die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung (DES) aus dem Haushalt des Bundesinnenministeriums rund 18 Millionen Euro Förderung – und das wäre erst der Anfang. Beträge in ähnlicher Höhe könnte der Staat im Rahmen der Förderung parteinaher Stiftungen dann jährlich überweisen.