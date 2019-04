16. April 2019, 16:08 Uhr Spendenaffäre AfD muss mehr als 400 000 Euro Strafe zahlen

Schäuble hat in der Spendenaffäre erste Strafzahlungen in Höhe von insgesamt 402 900 Euro gegen die AfD unterzeichnet.

Bei den Spenden handelte es sich um Wahlkampfhilfen für den Parteichef Meuthen und Bundesvorstandsmitglied Reil.

Von Katja Riedel, Sebastian Pittelkow und Jens Schneider , Berlin

Die Bundestagsverwaltung verhängt nun erstmals in der AfD-Spendenaffäre Geldstrafen gegen die Partei. Am Dienstag hat Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble erste Strafzahlungen in Höhe von insgesamt 402 900 Euro unterzeichnet. Sie geht in zwei Fällen von illegalen Parteispenden aus. Dies teilte die Bundestagsverwaltung WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung auf Anfrage mit. Bei den Spenden handelte es sich um Wahlkampfhilfen für den Parteichef Jörg Meuthen und Bundesvorstandsmitglied Guido Reil.

Die beiden AfD-Spitzenpolitiker waren in Landtagswahlkämpfen als Direktkandidaten von der Schweizer Agentur Goal AG Jörg mit kostenlosen Wahlplakaten, Flyern, Homepages und Zeitungsannoncen unterstützt worden. Sie hatten diese Unterstützung gegenüber der Bundestagsverwaltung aber nicht als Parteispenden angegeben, weil sie darin nach eigener Darstellung keine Parteispende gesehen hätten. Wie die Bundestagsverwaltung am Dienstag mitteilte, sind diese unentgeltlich gewährten geldwerten Zuwendungen tatsächlich aber als Parteispenden zu werten.

"Im Verlaufe des Verwaltungsverfahrens hat sich bestätigt, dass diese geldwerten Zuwendungen von der AfD nicht hätten angenommen werden dürfen, da die Spender zum Zeitpunkt der Spendenannahme nicht feststellbar waren", heißt es in der Mitteilung weiter. Aufgrund dieses Verstoßes gegen das Parteiengesetz entstehe gegen die AfD ein Zahlungsanspruch in Höhe des Dreifachen der unzulässig angenommenen Spendenbeträge. Das seien 269 400 Euro im Fall Meuthen beziehungsweise 133 500 Euro im Fall Reil.

Meuthen ist auch Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl, Reil kandidiert auf Listenplatz Zwei. Die Partei bestreitet den Vorwurf der illegalen Parteienfinanzierung und erklärt, dass man ihr im Europawahlkampf schaden wolle. Die Partei hat bereits vor Wochen angekündigt, dass sie klagen wolle, falls Strafzahlungen gegen sie verhängt würden.