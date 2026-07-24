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LandtagswahlenWie die AfD den Schulen ihr Weltbild aufdrücken könnte

Lesezeit: 4 Min.

AfD und Schule
AfD und Schule Collage: Florian Gmach/SZ; Fotos: shutterstock

Maulkorb für Lehrkräfte, Inklusion abschaffen, mehr Kaiserreich im Geschichtsunterricht – die AfD will in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern die Schulen umkrempeln. Wie weit könnte sie gehen?

Von Lilith Volkert

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Schule ist für die AfD kein Ort der Integration, an dem stärkere und schwächere Schüler aus verschiedenen Milieus aufeinandertreffen und gefördert werden. Für die Rechts-außen-Partei steht der Leistungswettbewerb im Vordergrund. Die Landesverbände in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern haben in ihren Wahlprogrammen ausformuliert, was sie ändern wollen, falls sie an die Regierung kommen. In beiden Bundesländern wird im September gewählt, die AfD liegt dort in Umfragen mit 41 und 36 Prozent vorn. Bildung ist Ländersache, die Landesregierungen können vieles entscheiden und beeinflussen – aber nicht alles. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

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