4. Dezember 2018, 19:28 Uhr AfD Schleswig-Holstein Extreme Kontakte

Sie soll einen rechtsextremen Verein unterstützt haben: Die AfD-Fraktion in Kiel schließt die Landeschefin aus.

Von Jens Schneider , Berlin

In Kiel hat die AfD-Landtagsfraktion die Landesvorsitzende Doris von Sayn-Wittgenstein aus ihren Reihen ausgeschlossen. Letzter Anlass für den Schritt war dem Vernehmen nach der Kontakt der Parteichefin zum "Verein Gedächtnisstätte", der vom Verfassungsschutz in Thüringen als rechtsextremistisch eingestuft wird. Dieser 1992 gegründete Verein agitiert laut dem Bericht des Thüringer Verfassungsschutzes aus dem Jahr 2017 "unter dem Deckmantel des Gedenkens an die deutschen Opfer des Zweiten Weltkriegs gegen den demokratischen Verfassungsstaat und versucht, geschichtsrevisionistisches Gedankengut in demokratische Bevölkerungskreise zu transportieren".

Vergangene Woche war bekannt geworden, dass Sayn-Wittgenstein offenbar zu seiner Unterstützung aufgerufen hatte. Zu Einzelheiten ihrer Kontakte zu dem Verein gab es unterschiedliche Darstellungen. Der AfD-Fraktionschef in Kiel, Jörg Nobis, hatte nach einem Gespräch mit Sayn-Wittgenstein erklärt, dass der Verein auf der "Unvereinbarkeitsliste der AfD" stehe. Er kündigte Konsequenzen an. Am Dienstagmittag erklärte Sayn-Wittgenstein nach dem Verlassen einer Fraktionssitzung, sie sei ausgeschlossen worden. Sie sagte dem NDR, dass sie ihr Mandat behalten wolle. Zwischen der Landesvorsitzenden der AfD und dem Rest der Fraktion gab es seit deren Einzug in den Kieler Landtag immer wieder heftige Konflikte.

Sayn-Wittgenstein wird dem äußerst rechten AfD-Flügel zugeordnet. Im vergangenen Jahr scheiterte sie knapp mit ihrer Kandidatur für den Posten der Bundesvorsitzenden. Auf dem Parteitag in Hannover trat sie gegen den als gemäßigt angesehenen Berliner Fraktionschef Georg Pazderski an. Nach einem Patt in der Abstimmung zogen beide ihre Kandidaturen zurück, als neuer Bewerber wurde Alexander Gauland gewählt.