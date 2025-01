Die sächsische AfD darf vom Verfassungsschutz weiter öffentlich als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft und bezeichnet werden. Die Partei scheiterte am Dienstag mit einer Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht in Bautzen. Die vorgebrachten Gründe hätten nicht ausgereicht, um den Beschluss des Verwaltungsgerichtes Dresden aus dem vergangenen Sommer aufzuheben, teilten die Richter am Dienstag mit. Ihr Beschluss (AZ: 3 B 127/24) ist nicht anfechtbar.