Eine AfD -Alleinregierung nach der Wahl in Sachsen-Anhalt ist inzwischen kein unwahrscheinliches Szenario mehr. Immerhin führt die Partei bei den letzten Umfragen sehr klar mit etwas mehr als 40 Prozent. Der AfD-Landesverband wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und kommt demnach auf fast doppelt so viele Stimmen wie die zweitstärkste Partei, die CDU.

Auch in ihrem Wahlprogramm macht die AfD deutlich, was sie in Sachsen-Anhalt plant. Tim Frehler, der für die SZ über die AfD berichtet, sagt in dieser Folge von „Auf den Punkt“: „Das ist ein völkisch-autoritäres Programm.“ Letztlich zeige sich darin der Plan eines „autoritären Umbaus des ganzen Landes“. Auch wenn sich vieles von dem, was die AfD fordert, nicht so einfach umsetzen lassen werde.

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Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Nadja Schlüter, Lars Langenau

Produktion: Julius Zimmer

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über Reuters.

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