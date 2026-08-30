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AfD vor der Landtagswahl in Sachsen-AnhaltRegieren? Vielleicht besser nicht

Lesezeit: 5 Min.

Ulrich Siegmund strebt einem haushohen Wahlsieg in Sachsen-Anhalt entgegen. Doch wie tragfähig ist die Popularität des AfD-Spitzenkandidaten für die Gesamtpartei – und wer soll mit ihm überhaupt regieren?
Ulrich Siegmund strebt einem haushohen Wahlsieg in Sachsen-Anhalt entgegen. Doch wie tragfähig ist die Popularität des AfD-Spitzenkandidaten für die Gesamtpartei – und wer soll mit ihm überhaupt regieren?
RONNY HARTMANN/AFP

Sollte die AfD am kommenden Sonntag erstmals in Regierungsverantwortung gelangen, hätte das dramatische Konsequenzen – auch für die Partei selbst. Intern gibt es Zweifel, ob die eigenen Leute der Aufgabe gewachsen wären.

Von Tim Frehler, Berlin

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Es ist mehr als 13 Jahre her, seit sich im hessischen Oberursel die AfD gründete. Mit der Professoren- und Protestpartei von einst hat die heutige AfD kaum noch etwas zu tun. Sie tritt anders auf, gibt sich professioneller und ist gleichzeitig radikaler geworden. Und jetzt steuert die AfD auf die wichtigste Wahl in ihrer bisherigen Geschichte zu. Wenn am kommenden Sonntag in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt wird, besteht erstmals die Möglichkeit, dass die Partei Regierungsverantwortung übernimmt.

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SZ PlusVon Iris Mayer

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