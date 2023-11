Nach der AfD in Thüringen stuft der Verfassungsschutz nun auch den Landesverband in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextremistisch ein. Der Leiter des Verfassungsschutzes in Sachsen-Anhalt, Jochen Hollmann, teilte am Dienstag in Magdeburg mit, seine Behörde habe dafür zahlreiche muslimfeindliche, rassistische und antisemitische Aussagen von Funktions- und Mandatsträgern ausgewertet. "Das Ergebnis ist eindeutig: Der Landesverband vertritt nicht nur weiterhin verfassungsfeindliche Positionen, die zur Einstufung als Verdachtsfall geführt hatten, sondern hat sich vielmehr seit der Corona-Pandemie derart radikalisiert, dass eine systematische Beobachtung unter Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel gerechtfertigt ist."