Ulrich Siegmund hat große Träume: Nach der Landtagswahl im September will der Spitzenkandidat der AfD Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt werden. Es wäre eine Zäsur in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Was sich allerdings gerade in Siegmunds Landesverband abspielt, zeugt nicht von staatspolitischer Verantwortung. Schließlich überziehen sich AfD-Politiker aus Sachsen-Anhalt derzeit gegenseitig mit schweren Vorwürfen – und das mehr oder weniger öffentlich.