Ulrich Siegmund hat große Träume: Nach der Landtagswahl im September will der Spitzenkandidat der AfD Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt werden. Es wäre eine Zäsur in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Was sich allerdings gerade in Siegmunds Landesverband abspielt, zeugt nicht von staatspolitischer Verantwortung. Schließlich überziehen sich AfD-Politiker aus Sachsen-Anhalt derzeit gegenseitig mit schweren Vorwürfen – und das mehr oder weniger öffentlich.
Streit um ParteiausschlussMachtkampf in der AfD Sachsen-Anhalt eskaliert
Der ehemalige Generalsekretär des Landesverbands soll aus der Partei ausgeschlossen werden. Doch er kämpft um seinen Verbleib und erhebt schwere Vorwürfe gegen seine Parteikollegen. Dabei geht es auch um eine Dienstreise nach Disneyland.
Von Tim Frehler, Berlin
