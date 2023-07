AfD in Sachsen-Anhalt:Kleinstadt-Sieg mit Symbolwirkung

Von Iris Mayer, Leipzig

Am Ende waren es gerade einmal 107 Stimmen, die der AfD den zweiten kommunalpolitischen Erfolg innerhalb einer Woche sicherten. In Raguhn-Jeßnitz, einer Kleinstadt mit 8000 Einwohnern nahe Bitterfeld in Sachsen-Anhalt, gewann ihr Kandidat am Sonntag denkbar knapp die Stichwahl zum Bürgermeister. Zum ersten Mal kann die AfD damit einen hauptamtlichen Rathauschef in Deutschland stellen, Sonntag vor einer Woche eroberte sie in Sonneberg erstmals ein Landratsamt. Seitdem feiern die Rechtspopulisten ihren Höhenflug, während sich Politiker von CDU bis Linkspartei fragen, wie die AfD am besten zu stoppen sei.