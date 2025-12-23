Parteiausschlussverfahren haben fast schon Tradition in der AfD. In Sachsen-Anhalt allerdings kommen sie derzeit gehäuft vor, und das gut acht Monate vor der Landtagswahl. Vorläufiger Höhepunkt einer Schlammschlacht in der Partei ist der versuchte Rauswurf des Bundestagsabgeordneten und früheren Landesgeneralsekretärs Jan Wenzel Schmidt. Am Montagabend beschloss der Landesvorstand „die sofortige Ausschließung seiner Person von der Ausübung seiner Rechte als Parteimitglied“, da Schmidts vergangenes und aktuelles Verhalten grundlegend gegen die innere Ordnung der Partei verstoße. Auch gegen Landesschatzmeister Matthias Lieschke wurde ein Parteiausschlussverfahren beantragt. Beide Anträge sollen nun zeitnah ans Landesschiedsgericht gehen.