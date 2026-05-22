AfD in Sachsen-Anhalt„Was sie vorhaben, konnten wir in Ungarn beobachten“

Noch sind es gut drei Monate bis zur Wahl in Sachsen-Anhalt, am 6. September wird dort ein neuer Landtag gewählt. Doch schon jetzt löst jede neue Umfrage große Sorgen aus. Während die CDU auf nur noch 24 bis 26 Prozent kommt, steigen die AfD-Werte auf 41 bis 42 Prozent. Gewinnt die rechtsextreme Partei nur ein paar Punkte hinzu, könnte das lange Undenkbare Realität werden. Die AfD könnte erstmals eine Landesregierung stellen – allein, mit absoluter Mehrheit. Jedenfalls dann, wenn mehrere andere Parteien an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Möglich wäre das bei Grünen, FDP, BSW und sogar bei der SPD.