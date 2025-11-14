Zum Hauptinhalt springen

BundestagDie Russland-Frage spaltet die AfD

Lesezeit: 5 Min.

Während Abgeordnete der AfD nach Sotschi fliegen, will sich Parteichefin Alice Weidel von Russland lieber abgrenzen – und gerät in Konflikt mit  Tino Chrupalla.
Während Abgeordnete der AfD nach Sotschi fliegen, will sich Parteichefin Alice Weidel von Russland lieber abgrenzen – und gerät in Konflikt mit  Tino Chrupalla. (Foto: Bernd Elmenthaler/Imago)

Der Streit darüber, wie es die Partei mit Moskau halten soll, eskaliert bis in die Führung hinein – und der Kreml freut sich, dass Co-Chef Chrupalla die russische Sicht ins deutsche Fernsehen trägt.

Von Silke Bigalke und Tim Frehler, Berlin

Der Plan der AfD geht eigentlich so: Wähler, egal ob treue oder potenzielle, gewinnt man mit innen- und wirtschaftspolitischen Themen. Die Außenpolitik hingegen soll vor allem einen Zweck erfüllen: keine Probleme bereiten. So steht es jedenfalls im internen Strategiepapier der Partei. Die Realität aber ist eine andere: Hinter der AfD liegt eine Woche mit internen Konflikten bis hinein in die Parteispitze. Auslöser ist genau jener Bereich, der eigentlich keinen Ärger machen soll: die Außenpolitik, genauer gesagt die Frage, wie die AfD es eigentlich mit Russland hält.

Zur SZ-Startseite

Kolping Deutschland
:Wo die AfD vor die Tür gesetzt wird

Die Vorsitzende Klaudia Rudersdorf erhält viel Lob für den Beschluss, künftig Mitglieder der in Teilen rechtsextremen Partei auszuschließen. Lange wird ihr Verband nicht damit warten müssen, ihn in die Tat umzusetzen

SZ PlusVon Johanna Pfund

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite