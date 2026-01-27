Zum Hauptinhalt springen

Streit in der AfDAfD-Fraktionsvorstand missbilligt Verhalten von Rüdiger Lucassen

Lesezeit: 2 Min.

Worte, die der Fraktionsspitze nicht gefallen: Der AfD-Abgeordnete Rüdiger Lucassen bei seiner Bundestagsrede am 5. Dezember.
Worte, die der Fraktionsspitze nicht gefallen: Der AfD-Abgeordnete Rüdiger Lucassen bei seiner Bundestagsrede am 5. Dezember. (Foto: Liesa Johannssen/REUTERS)

Wegen scharfer öffentlicher Kritik an Björn Höcke hatte der Fraktionsvorstand ein Ordnungsverfahren gegen den Bundestagsabgeordneten Rüdiger Lucassen eingeleitet. Nun stehen die Konsequenzen fest.

Von Tim Frehler, Berlin

Der Vorstand der AfD-Bundestagsfraktion hat den Bundestagsabgeordneten und verteidigungspolitischen Sprecher der Fraktion, Rüdiger Lucassen, in seiner Sitzung am Montag angehört und eine Missbilligung seines Verhaltens ausgesprochen. Entsprechende Schilderungen aus Teilnehmerkreisen bestätigte ein Sprecher der Fraktion auf Anfrage der Süddeutschen Zeitung am Montagabend.

AfD und Identitäre Bewegung
:Treffen sich zwei Rechtsextremisten im Autohaus

In einer Kleinstadt in Brandenburg spricht die AfD-Politikerin Lena Kotré mit Martin Sellner über „Remigration“. Das provoziert – folgt aber wohl einem Plan.

SZ PlusVon Tim Frehler

