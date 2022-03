Das Dienstgericht der Richter hat dem früheren AfD-Bundestagsabgeordneten und sächsischen Richter Jens Maier die Führung der Amtsgeschäfte vorläufig untersagt. Die Maßnahme sei zeitlich begrenzt bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung über den Antrag des sächsischen Justizministeriums, Maier in den Ruhestand zu versetzen, teilte das Dienstgericht für Richter am Landgericht Leipzig am Freitag mit. Über diesen Antrag werde gesondert entschieden. Der vom Verfassungsschutz als Rechtsextremist eingestufte Maier saß von 2017 bis 2021 für die AfD im Bundestag und war Mitte März in den Justizdienst zurückgekehrt. Das Gericht befürchtet, dass der Richter aufgrund seiner exponierten Tätigkeit im "Flügel" der AfD in der Öffentlichkeit als Rechtsextremist wahrgenommen werde. Der Beschluss des Dienstgerichts sei unanfechtbar, hieß es weiter. Maier erhalte weiter Dienstbezüge.