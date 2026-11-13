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Streit um MassenabschiebungenEine neue Eiszeit an der AfD-Spitze

Lesezeit: 4 Min.

„Wir müssen einen, nicht spalten“: Tino Chrupalla (re.) geht beim Thema Massenabschiebungen auf Distanz zu seiner Co-Parteichefin Alice Weidel.
„Wir müssen einen, nicht spalten“: Tino Chrupalla (re.) geht beim Thema Massenabschiebungen auf Distanz zu seiner Co-Parteichefin Alice Weidel.
Foto: Michael Kappeler/dpa

Die AfD streitet öffentlich über das Konzept der sogenannten Remigration. Parteichefin Alice Weidel nimmt die radikale Position ein – wieder einmal.

Von Tim Frehler und Valerie Höhne, Berlin

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AfD-Chef Tino Chrupalla hat die Hände ineinandergelegt, er trägt eine rote Krawatte, einen Anstecker mit der Deutschlandflagge am Revers, hinter ihm ein blauer Hintergrund. „Liebe Landsleute“, sagt Chrupalla. Es ist der Auftakt zu einem gut zweieinhalb Minuten langen Video und die nächste Auflage im Machtkampf zwischen Chrupalla und AfD-Co-Chefin Alice Weidel.

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