AfD-Chef Tino Chrupalla hat die Hände ineinandergelegt, er trägt eine rote Krawatte, einen Anstecker mit der Deutschlandflagge am Revers, hinter ihm ein blauer Hintergrund. „Liebe Landsleute“, sagt Chrupalla. Es ist der Auftakt zu einem gut zweieinhalb Minuten langen Video und die nächste Auflage im Machtkampf zwischen Chrupalla und AfD-Co-Chefin Alice Weidel.
Streit um MassenabschiebungenEine neue Eiszeit an der AfD-Spitze
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Die AfD streitet öffentlich über das Konzept der sogenannten Remigration. Parteichefin Alice Weidel nimmt die radikale Position ein – wieder einmal.
Von Tim Frehler und Valerie Höhne, Berlin
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