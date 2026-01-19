Zum Hauptinhalt springen

AfD und ChinaEine Fernreise, viele Fragen

Lesezeit: 4 Min.

AfD-Chef Tino Chrupalla (links) und Enrico Komning, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD, bei ihrer fünftägigen Reise nach China, hier in Peking.
AfD-Chef Tino Chrupalla (links) und Enrico Komning, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD, bei ihrer fünftägigen Reise nach China, hier in Peking. (Foto: X/ @Tino_Chrupalla)

Politiker der AfD flogen zuletzt gerne in die USA. Parteichef Chrupalla war nun in China unterwegs. Zu den Details seines Programms hält er sich bedeckt.

Von Tim Frehler und Lea Sahay, Berlin/Peking

Grinsend steht AfD-Chef Tino Chrupalla am Frankfurter Flughafen, den rechten Arm gestützt auf den Griff seines Koffers. Neben ihm – in ähnlicher Pose – steht Enrico Komning, einer der parlamentarischen Geschäftsführer der AfD im Bundestag. Das Foto stammt von Anfang Januar, bevor der Flieger der beiden AfD-Politiker in Richtung Shanghai startete.

