Grinsend steht AfD-Chef Tino Chrupalla am Frankfurter Flughafen, den rechten Arm gestützt auf den Griff seines Koffers. Neben ihm – in ähnlicher Pose – steht Enrico Komning, einer der parlamentarischen Geschäftsführer der AfD im Bundestag. Das Foto stammt von Anfang Januar, bevor der Flieger der beiden AfD-Politiker in Richtung Shanghai startete.