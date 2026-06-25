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AfDEin ausgestreckter Arm und viele Fragen

Lesezeit: 2 Min.

Er will demnächst als Landesvorsitzender wiedergewählt werden: Martin Reichardt bei einer Wahlkampfveranstaltung im September 2025 in Düsseldorf.
Er will demnächst als Landesvorsitzender wiedergewählt werden: Martin Reichardt bei einer Wahlkampfveranstaltung im September 2025 in Düsseldorf. Revierfoto/IMAGO

Sachsen-Anhalts AfD-Chef Martin Reichardt sieht sich sehr konkreten Vorwürfen ausgesetzt, den Hitlergruß gezeigt zu haben. Er selbst will die Geste anders interpretiert wissen.

Von Tim Frehler und Iris Mayer, Berlin, Leipzig

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Martin Reichardt lacht und hebt den ausgestreckten linken Arm nach oben. Neben dem Landeschef der AfD in Sachsen-Anhalt steht sein Vize Hans-Thomas Tillschneider, vor ihm kniet ein Verschwörungstheoretiker, in der Hand ein Blatt Papier. Ein Foto aus dem Juni 2020 zeigt diese Szene, und seit es Politico und Welt am Mittwoch veröffentlicht haben, ist Reichardt in Erklärungsnot. Denn man kann in dieser Geste einen Hitlergruß erkennen, auch zwei Zeugen sollen dies bestätigt haben. Reichardt selbst sagt – während einer Bundestagsdebatte am Mittwoch mit dem Vorwurf konfrontiert: „Ich habe nie einen Hitlergruß gezeigt“.

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