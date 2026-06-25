Martin Reichardt lacht und hebt den ausgestreckten linken Arm nach oben. Neben dem Landeschef der AfD in Sachsen-Anhalt steht sein Vize Hans-Thomas Tillschneider, vor ihm kniet ein Verschwörungstheoretiker, in der Hand ein Blatt Papier. Ein Foto aus dem Juni 2020 zeigt diese Szene, und seit es Politico und Welt am Mittwoch veröffentlicht haben, ist Reichardt in Erklärungsnot. Denn man kann in dieser Geste einen Hitlergruß erkennen, auch zwei Zeugen sollen dies bestätigt haben. Reichardt selbst sagt – während einer Bundestagsdebatte am Mittwoch mit dem Vorwurf konfrontiert: „Ich habe nie einen Hitlergruß gezeigt“.
AfDEin ausgestreckter Arm und viele Fragen
Lesezeit: 2 Min.
Sachsen-Anhalts AfD-Chef Martin Reichardt sieht sich sehr konkreten Vorwürfen ausgesetzt, den Hitlergruß gezeigt zu haben. Er selbst will die Geste anders interpretiert wissen.
Von Tim Frehler und Iris Mayer, Berlin, Leipzig
Lesen Sie mehr zum Thema