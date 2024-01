Von Roland Preuß

Spitzenpolitiker der AfD bezeichnen ihre Partei gern als "bürgerlich", als "konservativ", als "Rechtsstaatspartei". Doch offenbar vernetzt sich die AfD immer stärker mit Rechtsextremisten. Vertreter der Partei trafen sich nach einem Bericht des Recherchenetzwerks Correctiv Ende November in einem Landhotel bei Potsdam mit Figuren aus dem rechtsextremen Spektrum, um darüber zu sprechen, wie eine Machtübernahme von rechts außen gelingen und was dann passieren soll. Dabei diskutierten die gut zwei Dutzend Teilnehmer dem Bericht zufolge insbesondere darüber, wie man die "Remigration" von Zuwanderern aus Deutschland in Gang setzen könne, also eine Aussiedlung von Migranten - und zwar auch von Deutschen aus Einwandererfamilien.