"Die Aufmerksamkeit für diese Werte ist zu groß": Die AfD kommt in Umfragen bundesweit gerade auf 20 Prozent - Straßenwahlkampf in Pirna.

Interview von Tim Frehler, München

Die AfD trifft sich an diesem Freitag zum Bundesparteitag in Magdeburg. In Umfragen liegt sie seit Wochen mindestens gleichauf mit der Kanzlerpartei, laut Deutschlandtrend der ARD hat sie die SPD sogar überholt. Ihre Umfragewerte pendeln sich im Bereich der 20-Prozent-Marke ein. Kai Arzheimer, Jahrgang 1969, forscht als Politikwissenschaftler an der Uni Mainz. Dass die hohen Umfragewerte allein mit der Schwäche der Ampelkoalition und dem Streit in der Regierung zu tun haben, glaubt er nicht.

SZ: Herr Arzheimer, was sagen Ihnen die aktuellen Umfragewerte der AfD?

Kai Arzheimer: Wir reden da im Moment über die Frage: Was wäre, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre? Dabei wissen wir alle, dass nächsten Sonntag keine Wahl ist. Insofern geben die Umfragen einfach ein Stimmungsbild wieder. Das heißt noch nicht, dass die AfD mit 20 Prozent in den Bundestag einzieht.

Kein Grund zur Aufregung also?

Die Aufmerksamkeit für diese Werte ist jedenfalls zu groß. Jeder Prozentpunkt hoch oder runter wird als Reaktion auf politische Ergebnisse interpretiert. Damit gibt man dem Ganzen zu viel Bedeutung und macht die Partei größer, als sie ist: Wenn jemand, der mit dem Gedanken spielt, die AfD zu wählen, ständig hört, dass die Unterstützung für die Partei wächst, ist er in einer Umfrage auch eher bereit zu sagen, dass er selbst die AfD wählt.

Woher kommt denn der Aufwind, den die AfD da erlebt?

Das hängt auch mit einem allgemeinen Muster zusammen. In jeder Legislaturperiode sieht man, dass nach der Hälfte der Zeit die Regierung schlecht dasteht, während die Opposition profitiert. In diesem Fall ist das die AfD.

Warum nicht die Union oder die Linke?

Das hat damit zu tun, worüber die Öffentlichkeit diskutiert. Für alle rechtsradikalen Parteien ist Migration das zentrale Thema - auch für die AfD. Sie versucht sogar, alle anderen Probleme in Zusammenhang mit Migration zu bringen. Zu Beginn der Corona-Pandemie hat sie beispielsweise darüber diskutiert, die Grenzen zu schließen, weil die Ausländer ja das Virus einschleppen würden. Jetzt hatten wir zuletzt eine sehr große Fluchtbewegung nach Deutschland, da steht das Thema Migration wieder auf der Agenda. Das erklärt zum großen Teil die hohen Umfragewerte für die AfD. Es spielen aber auch Themen hinein, die gar nichts mit Migration zu tun haben.

Detailansicht öffnen "Momentan in einer Situation, die für die AfD sehr günstig ist": Kai Arzheimer forscht an der Universität Mainz zu Parteien, Wahlverhalten und Rechtsextremismus und beschäftigt sich seit ihrer Gründung mit der AfD. (Foto: Stefan Sämmer/HBZ)

Welche Themen sind das?

Vegane Ernährung, Klimaschutz, erneuerbare Energien und der Genderstern. Für die AfD sind das wichtige Fragen, weil sie mit ihrem zentralen politischen Gegner zusammenhängen: den Grünen. Deshalb profitiert die AfD auch davon, wenn wie beim Heizungsgesetz über diese Themen gestritten wird. Außerdem ist sie die einzige Partei, die immer noch Verständnis für Russland hat. Ein Teil der Bevölkerung hat dieses Verständnis auch noch und kann daher im Grunde nur die AfD wählen, wenn dies für sie ein wichtiges Thema ist.

Wie stark nützt es der AfD, dass die Ampelkoalition in der Öffentlichkeit so schlecht dasteht?

Natürlich hängt die Unterstützung der AfD auch damit zusammen, dass die Regierung kein gutes Bild abgibt. Aber eine reine Protestwahl ist es nicht. Wenn man die Leute genauer fragt, sagen viele AfD-Sympathisanten, sie fühlen sich den Zielen und Inhalten der Partei verbunden. Das kommt also nicht aus dem Nichts.

Über einen längeren Zeitraum betrachtet fällt auf, dass die Zustimmungswerte für die AfD meistens über zehn Prozent liegen. Ist das die Basis der Partei?

Bundesweit gesehen auf jeden Fall. Mit einigen klar definierten Hochburgen in ländlichen Regionen in Thüringen und Sachsen. Aber auch im Süden der alten Bundesrepublik gibt es schon Hochburgen, wo die AfD dauerhaft bei deutlich mehr als zehn Prozent steht.

Vergangene Woche ergab eine Umfrage in Baden-Württemberg sogar 19 Prozent.

Ja, es gibt in den westlichen Bundesländern ein Nord-Süd-Gefälle bei der Unterstützung für die AfD. Ich habe keine wirklich gute Erklärung dafür. Historisch gesehen gab es zum Beispiel in Baden-Württemberg Regionen, wo rechtsradikale Parteien wie die DVU oder die Republikaner stark waren. In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg schnitt die AfD bei der Landtagswahl 2016 gut ab, hat zwar später wieder verloren, aber da sind Strukturen gewachsen.

Wer sind die Leute, die sich der Partei jetzt zuwenden?

Dazu haben wir im Moment noch keine verlässlichen Daten. Ich vermute aber, es sind im Moment vor allem Menschen, die vorher gesagt haben, dass sie gar nicht wählen. Gleichzeitig tendieren Anhänger der Regierungsparteien vielleicht zurzeit dazu, sich für gar kein Lager auszusprechen. Es könnte also eine Mobilisierung bei der AfD und eine Demobilisierung bei den Ampelparteien stattfinden. Eine Bewegung von den Grünen zur AfD, wie vor Kurzem behauptet wurde, sehe ich dagegen nicht.

Rechnen Sie damit, dass der Zuspruch für die AfD wieder nachlässt?

Momentan sind wir in einer Situation, die für die AfD sehr günstig ist. Das spiegeln die Umfragen selbstverständlich wider. Wie die Welt aussieht, wenn 2025 die Bundestagswahl ansteht, weiß keiner. Von daher kann man nicht sagen, wie weit die große Zustimmung in sich zusammenfällt. Aber dass auf die momentane Hochphase auch schwächere Phasen folgen, ist wahrscheinlich.