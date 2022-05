Die Rebellen in der AfD wollen die Partei gemäßigter aufstellen, Spendenskandale aufarbeiten, politischen Einfluss aus dem Ausland beenden. Aber will das auch die Mehrheit?

Von Markus Balser, Berlin

Selten hat die AfD einen so gut gelaunten Aufstand erlebt. Gingen die üblichen Machtkämpfe zuletzt sehr verbissen vonstatten, so luden die Revoluzzer der Partei am Montagabend zur Pressekonferenz in den Italiener im Berliner Regierungsviertel. Vier führende Parteifunktionäre skizzierten dort frohgemut das ganze Ausmaß ihres Plans. Und der ist groß. Sie wollen die Neuaufstellung der gesamten Partei.