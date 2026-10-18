Nach einer körperlichen Auseinandersetzung ermittelt die Polizei. Nicht nur damit fällt die stark gewachsene AfD-Fraktion in der vergangenen Woche negativ auf.

„Wenn es eskaliert, schmeiße ich die ganze Fraktion raus. Dieses Instrument habe ich als Präsidentin“, hat Julia Klöckner (CDU) kürzlich gesagt.

Zwei Mitarbeiter der AfD-Fraktion haben sich am späten Mittwochabend im Bundestag geprügelt, heißt es aus Kreisen der Bundestagsverwaltung. Zuerst hatte der Spiegel über den Vorfall berichtet. Die Männer waren alkoholisiert, heißt es aus Kreisen der Verwaltung. Die Polizei wurde gerufen und erstattete von Amts wegen Anzeige. Bedeutet: Die Männer hätten keine rechtlichen Schritte eingeleitet, die Polizei hat entschieden, Ermittlungen aufzunehmen.