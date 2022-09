"Unser Land zuerst" - mit einer Kampagne im Ton des Trump-Slogans "America First" will die AfD in Deutschland eine Protestwelle anzetteln. Und selbst aus der Krise kommen.

Von Markus Balser, Berlin

Eine Pressekonferenz war eigentlich gar nicht mehr nötig, um das Kalkül in der AfD zu verstehen. Ein versehentlich offenes Mikrofon während einer Veranstaltungspause ließ schon zu Beginn der Woche tief in die Partei hören. Der AfD-Parlamentarier und Parteivorstand Harald Weyel machte aus seinem Wunsch nach einer leidenden Bevölkerung in der Wirtschaftskrise keinen Hehl. Es werde dramatisch, sagte Weyels Nachbar in der Pause einer Fraktionsveranstaltung im Bundestag. "Man muss sagen, hoffentlich, oder?", erwiderte Weyel und fuhr fort: "Wenn's nicht dramatisch genug wird, dann geht's so weiter wie immer."

Heraus kam der Dialog, weil die Übertragung des Livestreams in sozialen Medien trotz Pause weiter gelaufen war. Die Panne sorgte für heftige Reaktionen. "Die AfD zeigt wieder ihr unpatriotisches Gesicht", sagte der CDU-Abgeordnete Johannes Steiniger. Er wünsche sich natürlich keine Verschärfung der Krise, rechtfertigte sich Weyel. Er habe nur seiner Befürchtung Ausdruck geben wollen, dass nur eine Zuspitzung der sich abzeichnenden Krise in der Politik zu einem entschlosseneren Kampf dagegen führen werde.

Am Donnerstag stellte dann die Parteispitze in Berlin eine neue Kampagne vor und machte klar, dass sie durchaus vor hat, von der Krise zu profitieren. "Unser Land zuerst!" - nach dem Vorbild von Ex-US-Präsident Donald Trump und seinem Slogan "America first" will die AfD im Herbst auf Stimmenfang gehen. "Wir stehen an deiner Seite", verspricht die Partei und möchte die Deutschen bald auf die Straße bringen. Für den 8. Oktober plant sie eine Großkundgebung in Berlin. Die AfD-Spitze erwartet angesichts steigender Energiekosten eine regelrechte Protestwelle. "Die Menschen werden den ganzen Winter auf die Straße gehen", sagte Co-Chefin Alice Weidel voraus.

Bei ihrem gemeinsamen Auftritt in Berlin erhoben Weidel und ihr Co-Parteichef Tino Chrupalla schwere Vorwürfe gegen die Bundesregierung. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) warf Chrupalla einen "Wirtschaftskrieg" gegen Russland vor. Die Sanktionen gegen Russland müssten beendet werden. Damit setzt die AfD ihren russlandfreundlichen Kurs trotz des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs und des Leids der ukrainischen Bevölkerung fort.

Die AfD sucht nach Wahlschlappen eine neue Strategie

Zudem müsse Deutschland die neue und bislang ungenutzte Pipeline Nord Stream 2 durch die Ostsee in Betrieb nehmen, um die Belastungen für Bürger durch steigende Gaspreise und ausbleibende Lieferungen zu reduzieren, forderte die AfD. Russland hatte allerdings einseitig die Lieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 eingestellt. Der Kreml hatte inzwischen eingeräumt, dass angebliche technische Gründe nur ein Vorwand sind. Es gilt als äußerst unwahrscheinlich, dass Moskau Nord Stream 2 überhaupt nutzen würde. "Die Leute werden von der Politik eiskalt über den Tisch gezogen", wetterte Weidel dennoch.

Die AfD eifert mit der Wortwahl ihrer Kampagne rechten Nationalisten der USA nach. Natürlich sei der Titel eine Anlehnung an den Slogan "America First", räumte Chrupalla ein. Auch wenn die Probleme in Deutschland ganz andere seien. Die AfD hofft so offenbar, ihren Abwärtstrend mit der Kampagne stoppen zu können. Sie hatte in den vergangenen Monaten eine Serie empfindlicher Wahlschlappen einstecken müssen und sucht nach einem chaotischen Parteitag im Juni noch immer nach neuen Themen und einer neuen Strategie.

In Deutschland wächst indes die Sorge davor, dass Extremisten die Krisen für ihre Zwecke nutzen könnten. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann warnte am Donnerstag, Parteien oder Gruppen könnten angesichts der Krisen versuchen, den Staat zu destabilisieren. "Die schnelle Abfolge von Pandemie, Naturkatastrophen und Ukraine-Krieg mitsamt seinen geopolitischen Auswirkungen sind leider ein idealer Nährboden, um Misstrauen gegen den Staat zu säen", sagte der CSU-Politiker bei der Vorstellung des bayerischen Verfassungsschutzberichtes.

Auch im Bundestag sehen Innenpolitiker diese Gefahr. "Extremisten bauen sehr auf diese Atmosphäre der gesellschaftlichen Verunsicherung. Einige wollen den Umsturz herbeireden", sagte der Grünen-Fraktionsvizechef Konstantin von Notz der Süddeutschen Zeitung. "Es gibt in diesen Kreisen ein veritables Interesse an einer fiebrigen, aufgeregten und ängstlichen Grundstimmung in der Bevölkerung. Denn das ist der Nährboden für ihre demokratieverächtlichen Aktivitäten."

Doch der Grünen-Politiker glaubt nicht an einen Erfolg von Extremisten. Die überragende Mehrheit der Menschen habe Vertrauen in die Haltung der deutschen Politik - "auch und gerade gegenüber dem Despoten Putin." Von Notz ist sich sicher: Neunzig Prozent der Bevölkerung hätten einen sehr geerdeten Blick auf die Dinge und seien für demokratiefeindliche Aufrufe nicht empfänglich.