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Wirtschaftsforum Sankt PetersburgAfD-Politiker folgen Putins Einladung

Lesezeit: 3 Min.

Markus Frohnmaier (re.), stellvertretender Vorsitzender und außenpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, ließ sich die Reise nach Russland von seiner Fraktion genehmigen.
Markus Frohnmaier (re.), stellvertretender Vorsitzender und außenpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, ließ sich die Reise nach Russland von seiner Fraktion genehmigen. Kay Nietfeld/dpa

Mehrere Abgeordnete der AfD nehmen in Sankt Petersburg an einem Wirtschaftsforum teil. Dort wird auch Wladimir Putin erwartet. Und ein alter Bekannter des deutschen Verfassungsschutzes.

Von Tim Frehler, Berlin

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Markus Frohnmaier hat sich Zeit gelassen. Lange ließ der AfD-Politiker offen, ob er zum Wirtschaftsforum nach Sankt Petersburg reisen wird. Die Sache ist ja nicht ganz einfach. Schirmherr des Zusammentreffens, das vom 3. bis zum 6. Juni stattfindet, ist Russlands Machthaber Wladimir Putin. Inzwischen ist klar, dass Frohnmaier dabei sein wird in Sankt Petersburg und mit ihm drei weitere Politiker der AfD: der Bundestagsabgeordnete Steffen Kotré, der sächsische Landesvorsitzende Jörg Urban und der Europaabgeordnete Petr Bystron.

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