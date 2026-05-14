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BundestagWie der Kreml AfD-Abgeordnete umwirbt

Lesezeit: 3 Min.

Der russische Machthaber Wladimir Putin nahm auch im vergangenen Jahr am Sankt Petersburger Wirtschaftsforum teil.
Der russische Machthaber Wladimir Putin nahm auch im vergangenen Jahr am Sankt Petersburger Wirtschaftsforum teil. Anton Vaganov/REUTERS

Mehrere Politiker der AfD haben Post aus Moskau bekommen: eine Einladung zum Wirtschaftsforum nach Sankt Petersburg. Dort wird auch Russlands Machthaber Wladimir Putin erwartet.

Von Tim Frehler, Berlin

Die Organisatoren nennen es „eine der größten und bedeutendsten Wirtschaftsveranstaltungen der Welt“. Sie sprechen von „einem unvergleichlichen Rahmen für den Dialog und den Aufbau von Geschäftsbeziehungen“. Die Sache hat allerdings einen Haken: Schirmherr des Events, das mit diesen Zeilen in einer Broschüre beworben wird, ist Russlands Machthaber Wladimir Putin. Die Rede ist vom Sankt Petersburger Wirtschaftsforum.

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