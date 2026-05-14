Die Organisatoren nennen es „eine der größten und bedeutendsten Wirtschaftsveranstaltungen der Welt“. Sie sprechen von „einem unvergleichlichen Rahmen für den Dialog und den Aufbau von Geschäftsbeziehungen“. Die Sache hat allerdings einen Haken: Schirmherr des Events, das mit diesen Zeilen in einer Broschüre beworben wird, ist Russlands Machthaber Wladimir Putin. Die Rede ist vom Sankt Petersburger Wirtschaftsforum.