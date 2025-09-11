Der Bundestag hat die Immunität des AfD-Politikers Maximilian Krah aufgehoben sowie Durchsuchungen und Beschlagnahmungen genehmigt. Einem entsprechenden Antrag hatte das Plenum zugestimmt. Im Anschluss wurden Büroräume des Beschuldigten im Deutschen Bundestag in Berlin sowie Wohn- und Geschäftsräume in Dresden und in Brüssel durchsucht, wie die Generalstaatsanwaltschaft Dresden mitteilte.