Im neuen Bundeshaushalt ist eine Aufnahme neuer Schulden in Höhe von knapp 123 Milliarden Euro vorgesehen. Die Bereichsausnahme für Verteidigung ermöglicht dabei rechnerisch zusätzliche Schulden von rund 84,5 Milliarden. Laut dem neuen Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen lehnt eine Mehrheit von 59 Prozent der Deutschen die Aufnahme hoher Schulden allerdings ab, 32 Prozent halten sie für richtig. Besonders deutlich ist dabei die Ablehnung der AfD -Anhänger (95 Prozent). Aber auch eine Mehrheit von 54 Prozent im Unions-Lager ist dagegen.

Um Haushaltslücken zu schließen, plädieren 61 Prozent allgemein für Einsparungen, 21 Prozent sind für eine Erhöhung von Steuern und Abgaben und nur 9 Prozent halten diesbezüglich zusätzliche Schulden für sinnvoll. Deutliche Mehrheiten für Einsparungen finden sich vor allem bei den Anhängern der AfD und der Union. Überdurchschnittlich häufig für Steuererhöhungen sind die Anhänger der Linken, der Grünen und der SPD.

In der Sonntagsfrage liegt die AfD mit 28 Prozent wieder deutlich vor der Union. Sie hat damit zwei Prozentpunkte zur vorherigen Befragung zugelegt. Die Union verliert einen Punkt und käme auf 22 Prozent. Die SPD verliert demnach ebenfalls einen Punkt und kommt jetzt auf 13 Prozent. Die Grünen würden zwei Punkte gewinnen und lägen mit 15 Prozent nun auf Platz drei. Die Linke fällt um einen Punkt auf zehn Prozent. Die FDP würde mit drei Prozent weiter den Einzug ins Parlament verpassen. Der Umfrage zufolge hätte die derzeitige schwarz-rote Regierungskoalition weiterhin keine Mehrheit.

Hohe Zustimmung erhält laut der Politbarometer-Umfrage Ilse Aigner als Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin. 50 Prozent aller Befragten finden es gut, wenn sie Bundespräsidentin wird, 12 Prozent sprechen sich gegen sie aus und 33 Prozent ist das egal. In dieser Frage gibt es praktisch keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen, während Aigner umso häufiger unterstützt wird, je älter die Befragten sind.