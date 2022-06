Von Markus Balser, Riesa

Wie holprig es gerade für die AfD läuft, wurde am Freitag schon zum Start des Bundesparteitags im sächsischen Riesa klar. Mit einer Rede des verbliebenen Parteichefs sollte es eigentlich pünktlich um 10 Uhr losgehen. Doch der Saal für 600 Delegierte war zu dieser Zeit noch halb leer. Erst eine Dreiviertelstunde später trat Tino Chrupalla ans Rednerpult und rief die knapp 600 Delegierten zur Räson. "Wer noch Gespräche führen möchte, bitte außerhalb", mahnte der Parteichef. Er wolle loslegen.

Es ist gerade viel zu klären in der rechtsnationalen Partei. Denn die AfD steckt nach verlustreichen Landtagswahlen in einer tiefen Krise. Die Einstufung als rechtsextremer Verdachtsfall durch den Verfassungsschutz schreckt Wähler ab. In Riesa muss die AfD nun wie alle zwei Jahre einen neuen 13-bis 14-köpfigen Bundesvorstand wählen. Darunter auch einen neuen Chef oder eine Doppelspitze.

Am deutlichsten meldete der amtierende Chef am Freitag in seiner Eröffnungsrede einen Machtanspruch an. Er wolle die AfD in den kommenden zwei Jahren auf einen "freiheitlich-sozialen" Kurs führen, sagte Chrupalla und deutete an, dass er den heftigen Streit zwischen seinem weit rechten und dem für AfD-Verhältnisse gemäßigten Lager befrieden will. Zwischen "freiheitlich" und "sozial" sehe er keinen Widerspruch, sagte er.

Doch er muss mit Widerstand rechnen. "Wir brauchen unverbrauchte Köpfe an der Spitze der Partei. Kompetent und ohne Mehrfachbelastung durch zu viele Ämter", warnte etwa das bisherige Bundesvorstandsmitglied Joana Cotar aus Hessen vor dem Parteitag und spielte auf Chrupallas zweite Funktion als Fraktionschef an. In die Kritik geriet vor allem der Russlandkurs des Parteichefs. Chrupalla hatte sich gegen die Lieferung schwerer Waffen und für die Aufhebungen von Sanktionen gegen Russland starkgemacht. Chrupallas Gegner in der Partei fürchten unter ihm zudem eine weitere Rechtsverschiebung in der Parteispitze.

Der für AfD-Verhältnisse gemäßigte Norbert Kleinwächter will antreten

Gegen Chrupalla will der für AfD-Verhältnisse gemäßigte Bundestagsabgeordnete Norbert Kleinwächter antreten. Ihm werden aber nur Außenseiterchancen eingeräumt. Offen ist, ob die AfD in Riesa ihre Doppelspitze abschafft und nur noch von einem Bundessprecher geführt wird. Auf Drängen von Rechtsaußen Björn Höcke hatten die Delegierten am Freitag die Möglichkeit geschaffen. Höcke sprach sich allerdings dafür aus, davon erst in zwei Jahren Gebrauch zu machen und nicht schon an diesem Wochenende. Es wird in der AfD damit gerechnet, dass er dann selbst antreten will. Die bisher gültige Satzung sah "zwei oder drei" Bundessprecher vor - so heißen die Vorsitzenden in der AfD.

Chrupalla führt die AfD seit dem Parteiaustritt von Ex-Co-Chef Jörg Meuthen im Januar alleine. Meuthen hatte der AfD bei seinem Weggang einen zunehmend radikalen Kurs bescheinigt. Das Bundesamt für Verfassungsschutz - der deutsche Inlandsgeheimdienst - stuft die Partei inzwischen als Verdachtsfall im Bereich des Rechtsextremismus ein. Er sieht ausreichende Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen innerhalb der Partei und will sie mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachten.

Das kann etwa der Einsatz verdeckter Ermittler oder die Anwerbung von Informanten im AfD-Umfeld sein. Die Partei versucht das weiterhin juristisch zu verhindern. Das Verwaltungsgericht in Köln hatte zwar im März dem Verfassungsschutz recht gegeben, dagegen hat die AfD aber Berufung eingelegt.

Für heftigen Streit sorgte auf dem Parteitag am Freitag der Ausschluss von Berliner Delegierten. Die mehr als 20 Vertreter des Landesverbandes Berlin dürfen bei dem Parteitag nur als Gäste zuschauen und nicht mitstimmen. Das Landesschiedsgericht der Berliner AfD hatte sie ausgeschlossen. Kurz vor dem Parteitag wurde das vom Bundesschiedsgericht bestätigt. Ein Eilantrag des Landesverbandes dagegen vor dem Landgericht Berlin hatte keinen Erfolg.

Das Protestbündnis "AfD? Adé!" ruft zu Demonstrationen auf

Hintergrund der Auseinandersetzung waren die Umstände der Wahl der Delegierten im vergangenen Jahr: Im Kern ging es um die Frage, ob drei Bewerber rechtmäßig auf die Wahlliste aufgenommen wurden. Von Storch fehlen damit wichtige Stimmen, sollte sie wieder für eine Position in der AfD-Führung kandidieren.

Das Protestbündnis "AfD? Adé!" hatte zu Demonstrationen in Riesa für das Wochenende aufgerufen. Es stehe eine "weitere Rechtsverschiebung für den Bundesvorstand" bevor. "Es darf nicht sein, dass die AfD diese Schritte gehen kann, ohne dass die Zivilgesellschaft aufschreit", heißt es in einem Aufruf. An den Protesten wollen sich den Angaben zufolge unter anderem Vertreter von SPD, Grünen, Linken, DGB und dem Zentralrat der Muslime beteiligen.