Der Machtkampf im Landesverband entzündet sich auch an ihrer Person: Alice Weidel spricht auf Landesparteitags der Südwest-AfD in Rottweil.

Von Tim Frehler, Rottweil

Es ist kurz nach 13 Uhr, da tritt die Parteichefin selbst ans Mikrofon. Alice Weidel (AfD) steht in der Stadthalle in Rottweil am Rednerpult und ruft: "Wir können uns nicht leisten, einen Konflikt im Landesvorstand weiter in die Länge zu ziehen." Es bleibe schließlich nicht mehr viel Zeit: Gleichzeitig mit der Europawahl dürfen die Menschen in Baden-Württemberger Anfang Juni auch bei den Kommunalwahlen ihre Stimme abgeben. Daher müsse man die Partei in "ruhiges Fahrwasser" führen, sagt die Co-Chefin der AfD.