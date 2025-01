AfD-Parteitag in Riesa

Alice Weidel wird von der AfD-Basis zur Kanzlerkandidatin gekürt. Die Parteichefin punktet bei den Anhängern mit drastischen Forderungen zu Migration, Genderfragen und Energiepolitik. Die CDU greift sie als „Betrügerpartei “ an.

Von Roland Preuß

Die AfD-Basis hat Alice Weidel fast einhellig als Kanzlerkandidatin der Partei bestätigt. Der Bundesparteitag im sächsischen Riesa votierte am Samstag in offener Abstimmung für die Vorsitzende von Partei und AfD-Bundestagsfraktion als Vorschlag für das Kanzleramt. Die Führung hatte sich für ein anderes Verfahren entschieden als die bei wichtigen Personalentscheidungen sonst übliche geheime Wahl. Delegierte, die gegen Weidel als Kanzlerkandidatin seien, sollten aufstehen. Erst im Anschluss sollten jene Delegierten aufstehen, die Weidel ihre Zustimmung geben wollten. Fast alle Basisvertreter taten dies, in der letzten Reihe des Delegiertenbereichs allerdings blieben mindestens zwei Personen sitzen. Die Parteitagsführung wertete dies als einstimmige Zustimmung.