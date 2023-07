Von Leopold Zaak

Was heute wichtig ist

Die AfD sieht sich auf ihrem Rechtskurs bestätigt. Auf dem Bundesparteitag in Magdeburg berauscht sich die Partei an ihren hohen Umfragewerten. In Richtung der Union sagt Parteichef Chrupalla, er wolle "die schwarz-grüne Mauer niederreißen". Auch in ihrer Haltung zu Russland wähnt sich die Partei auf dem richtigen Weg. Dieses Wochenende geht es beim Treffen in Sachsen-Anhalt um die Europawahl. Der Parteitag hat bereits beschlossen, der europäischen Partei "Identität und Demokratie" (ID) beizutreten. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Der AfD hilft die Macht des Gefühls (SZ Plus)

Schriftsteller Martin Walser ist tot. Der Autor galt als einer der bedeutendsten in der Bundesrepublik. Bekannt wurde er durch seine Werke "Ein fliehendes Pferd", "Halbzeit" und "Tod eines Kritikers". Er wurde 96 Jahre alt. Zum Artikel (SZ Plus)

Mann erschießt drei Menschen in Mehrfamilienhaus in Schwaben. In Langweid bei Augsburg eröffnet ein Bewohner das Feuer in einem Mehrfamilienhaus. Danach zieht er zum nächsten Tatort und verletzt zwei weitere Menschen. Später wird er von der Polizei festgenommen. Die Ermittler gehen von einem Nachbarschaftsstreit aus. Zum Artikel

Bundeskanzler Scholz beklagt "Fluch der sozialen Medien". Olaf Scholz (SPD) beklagt, dass soziale Medien die Menschen zu sehr in deren Weltsicht bestätigten. "Im Prinzip ist genau das der Fluch der sozialen Medien: dass wir es uns gemütlich in unseren Blasen einrichten können." Er selbst wähle seine Lektüre deswegen nicht nach der politischen Ausrichtung der Verfasser aus. "Nein, im Gegenteil, mich reizt das Neue, Unbekannte", sagt er der SZ. Zum Interview (SZ Plus)

USA liefern Waffen im Wert von 345 Millionen Dollar an Taiwan. Das Paket soll die Panzerabwehr und Luftverteidigung des Landes stärken, dient aber vor allem der Abschreckung vor China. Aus Peking kommt prompt Kritik an dem Vorhaben. Zum Artikel

DFB-Elf mit Verletzungssorgen vor zweitem Gruppenspiel. Beim Aufeinandertreffen mit Kolumbien am Sonntag könnte die Weltklasse-Mittelfeldspielerin Oberdorf zurückkehren, sicher ist ein Einsatz aber nicht. Auch der Einsatz von Abwehrchefin Hegering ist fraglich. Sicher ausfallen wird hingegen Linksverteidigerin Rauch. Zum Artikel

Krieg in der Ukraine

Bericht: Zahlreiche deutsche Extremisten kämpfen in der Ukraine. Einem Bericht zufolge kämpfen offenbar 39 Extremisten aus Deutschland in der Ukraine. Die tatsächliche Zahl dürfte aber noch deutlich höher liegen. Bei Angriffen auf eine Stadt in Südrussland gibt es Verletzte. Zum Liveblog

Angriffe auf Altstadt von Odessa sorgen für Entsetzen. Seit Ablauf des Getreideabkommens attackiert Russland die Hafenstadt am Schwarzen Meer. Die Raketen und Drohnen treffen Ziele am Hafen, aber auch Kulturgüter wie die Verklärungskathedrale oder Museen werden zerstört. In der Stadt herrscht Wut auf die russischen Angreifer, aber auch Hoffnung. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen