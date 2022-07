AfD-Parteitag in Stuttgart:Ratlos in Halle 3

Ratlos in Halle 3

AfD-Parteitag in Stuttgart

"Eigenartige Typen", die in eine "liberale Selbsthilfegruppe" gehören? Die AfD Politiker Markus Frohnmaier, Alice Weidel und Emil Sänze (v.l).

Von Max Ferstl

Die Messehalle 3 in Stuttgart ist kein idealer Ort für einen Landesparteitag. Sie hat die Ausmaße eines Flugzeughangars und der Stimmung hilft das nicht. Jeder Applaus, jede Emotion verflüchtigt sich in der Weite des Raums. Außerdem hallt es stark, vor allem, wenn mehrere der Anwesenden durcheinanderreden. Das hat aber immerhin den Vorteil, dass so manche Beleidigung nicht eindeutig zu verstehen ist.