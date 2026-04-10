In Sachsen-Anhalt will die AfD in diesem Jahr schaffen, was ihr bislang noch nirgendwo gelungen ist. Sie will regieren – und zwar allein. In der Magdeburger Hyparschale, einer Eventlocation an der Elbe, trifft sich der Landesverband an diesem Wochenende, um das Programm für die Landtagswahl am 6. September zu beschließen. Betont selbstbewusst hat die Partei den Entwurf mit dem Titel „Regierungsprogramm“ überschrieben.