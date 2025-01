Bei den Protesten rund um den Parteitag der AfD im sächsischen Riesa ist der Linken-Politiker Nam Duy Nguyen nach Angaben seiner Partei am Samstag von einem Polizisten bewusstlos geschlagen worden. Nguyen ist Landtagsabgeordneter der Linken in Sachsen. Er und eine Person aus seinem Team befanden sich einem Parteisprecher zufolge am Rande eines Polizeieinsatzes, seien mit Westen deutlich als parlamentarische Beobachter gekennzeichnet gewesen. Obwohl Nguyen die Polizisten auf seinen Status hingewiesen habe, hätten die Polizisten auf ihn eingeschlagen. Auch sein Begleiter habe Verletzungen im Gesicht erlitten. Nguyen erstattete Anzeige.

Er sei noch am Samstagabend in der Uniklinik in Leipzig gewesen, um sich untersuchen zu lassen, sagte eine Sprecherin Nguyens am Sonntagvormittag. Der 29-Jährige habe die Klinik aber am Abend wieder verlassen können. Ihm gehe es so weit gut, sagte die Sprecherin. Er habe noch Schmerzen im Mundraum, sein Begleiter habe ein „Veilchen“ davongetragen. Dass ein parlamentarischer Beobachter angegriffen worden sei, sei ein „Novum“, sagte die Sprecherin. Sie forderte eine bundesweite Debatte über Polizeigewalt auf Demonstrationen.

Polizeieinsatz in Riesa: Demonstranten versuchen, eine Straße zu blockieren. (Foto: Thilo Schmuelgen/Reuters)

Die Polizeidirektion Dresden teilte mit, sie habe ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt eingeleitet. Polizeipräsident Lutz Rodig sagte: „Es tut uns sehr leid, dass ein Abgeordneter und sein Begleiter im Zuge des Polizeieinsatzes zu Schaden kamen.“ Das sei mit Sicherheit nicht die Intention des polizeilichen Handelns gewesen. Er habe veranlasst, den Sachverhalt mit höchster Priorität aufzuarbeiten, sagte Rodig.

Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) sagte der Deutschen Presse-Agentur, diesem Vorfall müsse bei der Einsatzauswertung besondere Aufmerksamkeit zukommen. Einzelne Situationen in Riesa hätten schwierige Polizeieinsätze erforderlich gemacht, sagte Schuster. „Es gab verschiedene Gemengelagen und hitzige Situationen, in denen die Polizei mit robustem Handeln Ordnung durchgesetzt hat.“

Eine Sprecherin des Aktionsbündnisses „Widersetzen“ kritisierte den Einsatz von Schlagstöcken und Pfefferspray als „unverhältnismäßig“. Polizeipräsident Rodig zog hingegen eine positive Bilanz: „Wir haben unsere Ziele erreicht: Der Parteitag findet statt. Damit sind wir unserer Verpflichtung, Parteiveranstaltungen unabhängig ihrer politischen Ausrichtung zu schützen, nachgekommen“, sagte er. Gleichzeitig habe die Polizei das Recht auf Versammlungsfreiheit gewahrt.

Tausende Demonstranten versuchen, den Parteitag zu verhindern

Seit Samstagmorgen trifft sich die in Teilen rechtsextreme AfD in der WT Energiesysteme Arena in Riesa, um Alice Weidel zur Kanzlerkandidatin zu küren und ihr Programm für den Bundestagswahlkampf zu verabschieden. Bei eisiger Kälte hatten tausende Demonstrantinnen und Demonstranten am Samstag seit den frühen Morgenstunden versucht, den Parteitag zu verhindern, unter anderem blockierten sie wichtige Straßen und Kreuzungen. Zahlreiche Delegierte hatten Probleme, die Halle in Riesa zu erreichen, der Parteitag begann mit rund zwei Stunden Verspätung. Die Polizei sprach von 10 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, das Aktionsbündnis „Widersetzen“ von mehr als 12 000.

„Schande über den CDU-Innenminister“, rief Alice Weidel in ihrer Rede, sie bezeichnete die Gegendemonstranten als „rot lackierte Nazis“. Ihrem Sprecher zufolge erreichte auch die Parteichefin den Parteitag erst um 10.25 Uhr, der Beginn war eigentlich um 10 Uhr vorgesehen. Demonstranten hätten sich auf die Straße vor das Auto gesetzt, in dem Weidel gefahren wurde, und auf das Fahrzeug geschlagen, sagte ihr Sprecher. Ob sie wussten, dass sich darin die Parteichefin befand? Weidels Sprecher sagte, sie hätten wohl vermutet, dass es um eine prominente Person der AfD gehe. Die Polizei habe die Situation mit Unterstützung der Bundespolizei aber innerhalb von zehn bis 15 Minuten in den Griff bekommen und die Protestierer von der Straße getragen.

Neben dem Fall Nam Duy Nguyen beschäftigt die Behörden im Nachgang zu den Protesten auch der Einsatz eines Polizeihundes am Samstag. In einem Video, das auf der Plattform X zu sehen ist, stößt ein Polizist seinen Hund auf einen Demonstranten, um ihn so über die Leitplanke einer mehrspurigen Straße zu drängen. Inzwischen liege eine Anzeige vor, sagte ein Polizeisprecher, deswegen werde es ein Strafverfahren geben.

Polizeiangaben zufolge wurden bei dem Einsatz in Riesa und Umgebung am Samstag sechs Polizisten verletzt, Stand Samstagnachmittag seien 34 Straftaten registriert worden. Unter anderem werde wegen Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Nötigung und Sachbeschädigung ermittelt.