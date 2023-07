Von Roland Preuß, Magdeburg

Eines will Tino Chrupalla klarstellen, weil ja gerade so viel von der Brandmauer der CDU die Rede ist. Die AfD beschränke sich nicht auf ein Angebot an die CDU, man sei auch offen für andere Bündnisse. Mit einer Ausnahme. "Wir schließen ganz klar eine Koalition mit den Grünen aus", ruft Chrupalla von der Bühne. Die seien "die gefährlichste Partei Deutschlands". Bewerbungen von SPD, FDP oder CSU hat der AfD-Chef, nach allem was man weiß, nicht erhalten. Klar ist aber, mit welchem Selbstbewusstsein er und seine Parteifreunde die Sache hier angehen wollen. "Wir sind attraktiv, wir sind Volkspartei", sagt Chrupalla.