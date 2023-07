AfD:Die Welt da draußen

Von Roland Preuß, Berlin

Tino Chrupalla ahnt es wohl schon, er bitte "um Disziplin", sagt der AfD-Vorsitzende in seiner Eröffnungsrede. Aber es hilft alles nichts. Immer wieder stehen Delegierte auf und plaudern oder schlendern durch den Saal. Besonders schlimm wird es beim Vortrag der Rechnungsprüfer, die doch so schöne Fotos vorbereitet haben. Auf dem Großbildschirm sieht man ein Team aus sechs Männern Goldbarren inspizieren, ein Millionenerbe, das der Ingenieur Reiner Strangfeld der AfD hinterlassen hat, wenn das Testament denn den Anfechtungen Stand hält. "Bitte hören Sie doch zu", fleht einer der Rechnungsprüfer. "Schschsch!" Bei der Partei für Recht und Ordnung macht sich an diesem Freitag Disziplinlosigkeit breit.

Eine große Messehalle am Rande von Magdeburg, draußen gibt es Bier, Limo und Bockwurst im Brötchen, drinnen haben sich 600 Delegierte für den Bundesparteitag und eine anschließende Versammlung eingefunden, um an diesem Wochenende Kandidaten für die Europawahl aufzustellen und die Linie zu EU-Themen auszufechten.

Feinheiten der Rechnungsprüfer zu den von Affären gebeutelten Parteifinanzen interessieren jetzt weniger. Das ist finstere Vergangenheit, aber die Zukunft verspricht strahlend zu sein. "Wir haben 22 Prozent in Deutschland", ruft Chrupalla in den Jubel der Delegierten hinein. Die jüngsten Umfrageergebnisse, die die Partei bei 20 Prozent oder darüber taxieren, geben uns Recht, so die Botschaft. Und sie geben uns Kraft.

"Der Weg, den wir in Riesa gegangen sind, ist genau der richtige"

Chrupalla zeichnet die große Linie, und die soll weiter stramm rechts verlaufen. "Der Weg, den wir in Riesa gegangen sind, ist genau der richtige", sagt er. Auf dem dortigen Parteitag im Juni vergangenen Jahres hatte sich ein weiterer Rechtsruck der AfD offenbart, vergleichsweise Gemäßigte sind seitdem nicht mehr im Bundesvorstand vertreten. Die Zustimmung jetzt erfahre die AfD vor allem für ihren "Friedenskurs", zeigt sich Chrupalla überzeugt. Wenn es nach dem AfD-Chef geht, dürfte Deutschland die Ukraine nicht mit Waffen oder Wirtschaftssanktionen gegen Russland unterstützen.

Die Sanktionen seien ein "Wirtschaftskrieg", der das Verhältnis zu Moskau belaste, der Konflikt sei angetrieben durch die USA und die wertegeleitete Politik der Grünen, denen die AfD eine Politik der deutschen Interessen entgegensetze. "Wir wollen freien und friedlichen Handel mit aller Welt", sagt Chrupalla, auch mit China und Russland. Das heißt: Ethische Anforderungen sollen nicht die Geschäfte stören. Nur an einer Stelle flackert bei Chrupalla maue Kritik an Wladimir Putins Vorgehen auf. Russland habe Vermittlungsangebote zur Beendigung des Krieges, etwa von China, nicht angenommen, sagt er. Das ist suboptimal, weil die AfD statt der Waffenlieferungen stets eine Verhandlungslösung fordert.

Chrupalla will die "schwarz-grüne Mauer" niederreißen

Verhandeln will Chrupalla auch endlich über Bündnisse mit anderen Parteien und nimmt genüsslich die Vorlage auf, die ihm CDU-Chef Friedrich Merz vergangenen Sonntag mit seinen Aussagen zum Umgang mit der AfD in Kreisen, Städten und Gemeinden serviert hat: Die wurden von vielen als Lockerung des Kooperationsverbots mit AfD-Leuten verstanden. Für Chrupalla ist dies eine "schwarz-grüne Mauer", die es niederzureißen gilt. Mit 20 Prozent und mehr im Rücken fühlt man sich so stark, dass man glaubt, eine Zusammenarbeit der CDU ohnehin erzwingen zu können. Erst in den Kommunen, dann in den Ländern, schließlich im Bund.

Doch bis dahin hat man noch ein Stück des Weges vor sich, das scheint auch der AfD-Führung und den Delegierten zu dämmern. Mehrere Delegierte zeichnen ein Bild der feindlichen Welt da draußen, beherrscht von Kulturschaffenden, Journalisten und Behördenleitern mit Linksdrall. "Wir arbeiten daran, eine Gegenöffentlichkeit herzustellen", sagt Chrupalla. Ein Parteitagsantrag fordert die Schaffung eines eigenen Fernsehsenders. Ohne den US-Sender Fox News hätte es auch Donald Trump nicht an die Macht geschafft, so das Argument.

Um diesen Kampf auszutragen, möchte man sogar den Haushalt der sonst viel kritisierten Europäischen Union anzapfen. Der Parteitag beschließt, der europäischen Partei "Identität und Demokratie" (ID) beizutreten, in der bereits die Rechtsaußenparteien FPÖ (Österreich), Lega (Italien) oder auch Rassemblement National (Frankreich) Mitglied sind. Mit ihnen sitzt die AfD in einer gemeinsamen Fraktion im EU-Parlament. Der Beitritt sei eine faktische Anerkennung der EU und eine Kapitulation vor dem "Mammon", wenden Kritiker noch ein. Aber die Parteiführung und die Mehrheit der Delegierten sehen es anders. Wenn man Europa von innen heraus rückabwickeln wolle, dann brauche man Partner. Die Anti-EU-Kampagnen der AfD werden somit künftig auch von der EU mitfinanziert.