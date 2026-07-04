Björn Höcke war bisher nicht als Arzt bekannt, vielmehr als ehemaliger Geschichtslehrer mit einer gewissen Vorliebe für die NS-Parole „Alles für Deutschland“. Am Samstag beim Bundesparteitag der AfD in Erfurt erhält er einen prominenten Redeplatz. Da er Chef des Thüringer Landesverbandes seiner Partei ist, und damit gewissermaßen Gastgeber, steht ihm am Vormittag ein Grußwort zu. Bevor der führende Rechtsextremist der AfD loslegt, hängt er eine Deutschlandfahne über das Rednerpult.
Parteitag in ErfurtBjörn Höcke inszeniert sich als Heiler der Nation
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Der Thüringer Landeschef behauptet beim Bundesparteitag, AfD-Politiker seien „Psychologen“, die das Land mit sich versöhnen wollten. Parteichefin Alice Weidel zählt Erfolge auf. Intern aber gibt es Machtkämpfe – und draußen Proteste.
Von Tim Frehler, Helen Krueger-Jansson und Nicolas Richter, Erfurt
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