Zum Hauptinhalt springen

Parteitag in ErfurtBjörn Höcke inszeniert sich als Heiler der Nation

Lesezeit: 4 Min.

Björn Höcke, Vorsitzender der AfD in Thüringen, spricht während des Bundesparteitags in Erfurt.
Björn Höcke, Vorsitzender der AfD in Thüringen, spricht während des Bundesparteitags in Erfurt. Katharina Kausche/Katharina Kausche/dpa

Der Thüringer Landeschef behauptet beim Bundesparteitag, AfD-Politiker seien „Psychologen“, die das Land mit sich versöhnen wollten. Parteichefin Alice Weidel zählt Erfolge auf. Intern aber gibt es Machtkämpfe – und draußen Proteste.

Von Tim Frehler, Helen Krueger-Jansson und Nicolas Richter, Erfurt

SZ bei Google bevorzugen

Björn Höcke war bisher nicht als Arzt bekannt, vielmehr als ehemaliger Geschichtslehrer mit einer gewissen Vorliebe für die NS-Parole „Alles für Deutschland“. Am Samstag beim Bundesparteitag der AfD in Erfurt erhält er einen prominenten Redeplatz. Da er Chef des Thüringer Landesverbandes seiner Partei ist, und damit gewissermaßen Gastgeber, steht ihm am Vormittag ein Grußwort zu. Bevor der führende Rechtsextremist der AfD loslegt, hängt er eine Deutschlandfahne über das Rednerpult.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite