Der Thüringer Landeschef behauptet beim Bundesparteitag, AfD-Politiker seien „Psychologen“, die das Land mit sich versöhnen wollten. Parteichefin Alice Weidel zählt Erfolge auf. Intern aber gibt es Machtkämpfe – und draußen Proteste.

Von Tim Frehler, Helen Krueger-Jansson und Nicolas Richter, Erfurt