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ErfurtDarum geht’s beim AfD-Parteitag

Lesezeit: 4 Min.

Die Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla erwarten von den bis zu 600 Delegierten der AfD ein Zeichen der Geschlossenheit.
Die Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla erwarten von den bis zu 600 Delegierten der AfD ein Zeichen der Geschlossenheit. Alicia Windzio/dpa

Die Chefs Weidel und Chrupalla hoffen auf ihre Wiederwahl, Teile der Partei wollen sich noch weiter den Rechtsextremen öffnen. Und vor der Halle in Erfurt droht der Ausnahmezustand. Fragen und Antworten zum Bundesparteitag der AfD.

Von Tim Frehler, Berlin

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Ein eher durchschnittlicher Witz könnte ungefähr so beginnen: Was haben Björn Höcke, Luisa Neubauer und Clueso gemeinsam? Die gar nicht humoristische Antwort: Sie sind an diesem Wochenende in Erfurt. Dort findet am Samstag und am Sonntag der 17. Bundesparteitag der AfD statt. Rechtsextremist Höcke wird also in der Halle der Messe Erfurt zugange sein, wo sich die bis zu 600 Delegierten der AfD treffen. Luisa Neubauer will sich an den Gegenprotesten beteiligen. Und Clueso gibt am Samstagabend ein Konzert auf dem Domplatz. Am Freitag tritt dort bereits der Schlagersänger Roland Kaiser auf. Es kommt also einiges zu auf die Thüringer Landeshauptstadt. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum AfD-Parteitagswochenende.

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