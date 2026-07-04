Während auf den Erfurter Straßen Tausende Menschen gegen den AfD -Parteitag demonstrieren, hat in der Messehalle der Bundesparteitag der AfD begonnen – anders als in Vorjahren pünktlich. AfD-Chef Tino Chrupalla eröffnete den Parteitag um kurz nach zehn Uhr.

Die in weiten Teilen rechtsextreme AfD trifft sich am Samstag und Sonntag zu ihrem 17. Bundesparteitag. Vor den anstehenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern sowie der Abgeordnetenhauswahl in Berlin geht es der Partei zwar nach außen um ein Signal der Geschlossenheit. Allerdings bergen die Vorstandswahlen – der Hauptprogrammpunkt – Konfliktpotenzial: Hier zeichnen sich mehrere Kampfkandidaturen ab. Die Parteichefs Alice Weidel und Tino Chrupalla haben angekündigt, ihre Arbeit fortsetzen zu wollen. Ihre Wiederwahl ist äußerst wahrscheinlich, fraglich ist allerdings, mit welchem Ergebnissen die beiden gewählt werden.

Demonstranten blockieren die Autobahn 71 nahe Erfurt, um Delegierten den Zugang zum Parteitag zu erschweren. Michael Reichel/dpa

In und um Erfurt sind seit den frühen Morgenstunden Demonstrantinnen und Demonstranten unterwegs. Die Polizei sprach kurz vor 9 Uhr von gut 20 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Mehrere Demozüge haben sich am Morgen von der Erfurter Innenstadt auf den Weg in Richtung Messegelände begeben, wo eine große Kundgebung stattfindet.

Das Bündnis „Widersetzen“ hatte im Vorfeld angekündigt, den Parteitag verhindern zu wollen und sämtliche Zufahrtswege zur Messe zu blockieren. Am Morgen blockierten mehrere Tausend Demonstrantinnen und Demonstranten unter anderem die Autobahn 71 sowie die Bundesstraßen 7 und 4, wie die Polizei mitteilte. Außerdem wurden nach Angaben der Polizei ein Büro der AfD in der Erfurter Innenstadt sowie Polizisten mit Pyrotechnik und Farbbeuteln angegriffen.