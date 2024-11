Wegen der anstehenden Neuwahl des Bundestages will die AfD ihren Bundesparteitag vorziehen und Alice Weidel früher als geplant zur Kanzlerkandidatin wählen. Dies erfuhr die SZ von Teilnehmern der Bundesvorstandssitzung der Partei am Montag. Demnach soll der Parteitag nun am Wochenende 24./25. Januar kommenden Jahres stattfinden, der Ort sei noch unklar, hieß es weiter.

Ursprünglich wollte die Bundes-AfD ihren Parteitag Ende März im sächsischen Riesa abhalten. Der Termin soll nun um fast zwei Monate vorgezogen werden und damit auch die Abstimmung über Alice Weidel als Kanzlerkandidatin der AfD.

AfD-Parteitage gelten als unberechenbar

Die 45-jährige Ökonomin ist seit Juni 2022 Chefin der teilweise rechtsextremistischen Partei, zusammen mit ihrem Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla. Dieser hatte Ende September zugunsten von Weidel auf die Kanzlerkandidatur verzichtet. Weidel hat in weiten Teilen der Partei Rückhalt, die Entscheidung muss jedoch noch von Parteigremien, insbesondere vom Bundesparteitag, bestätigt werden.

Die AfD-Parteitage gelten als unberechenbar, mehrfach wurden dort Parteivorsitzende abgewählt, etwa der Mitgründer Bernd Lucke, oder scharf angegriffen wie sein Nachfolger Jörg Meuthen. Auf dem jüngsten Bundesparteitag im Juni in Essen hatten die Delegierten Weidel mit knapp 80 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt, eine für AfD-Verhältnisse ungewöhnlich große Zustimmung.

Eine realistische Hoffnung auf den Einzug ins Kanzleramt kann sich Weidel dennoch nicht machen, alle anderen etablierten Parteien lehnen ein Bündnis mit der AfD ab. In Umfragen steht die AfD derzeit bei etwa 18 Prozent, ihre Strategie ist es, durch Wahlerfolge und damit wachsendes Gewicht in den Parlamenten andere Parteien zur Zusammenarbeit mit ihr zu zwingen, vor allem die CDU. Dies ist ihr bisher jedoch trotz Wahlerfolgen vor allem in ostdeutschen Ländern nicht gelungen.

Neuwahlen könnten im März stattfinden

Vergangenen Mittwoch hatte Kanzler Olaf Scholz (SPD) nach dem offenen Bruch mit der FDP seine Absicht erklärt, erst am 15. Januar die Vertrauensfrage zu stellen. Scholz’ erwartbare Niederlage bei der Vertrauensfrage würde so den Weg freimachen für eine Neuwahl spätestens Ende März. Union, FDP, AfD und andere Oppositionsparteien fordern jedoch eine frühere Vertrauensfrage und damit einen deutlich früheren Wahltermin. Auch Weidel hatte gefordert, Scholz müsse „umgehend die Vertrauensfrage“ stellen, nicht erst im Januar.

Scholz hat mittlerweile signalisiert, dass er mit einem früheren Wahltermin einverstanden wäre. Er könne die dazu nötige Vertrauensfrage im Bundestag auch schon vor Weihnachten stellen, wenn sich die Fraktionen darauf einigten, sagte er Sonntagabend in der ARD.

Würde Scholz die Vertrauensfrage in der letzten Woche vor Weihnachten stellen, müsste die Wahl spätestens Anfang März stattfinden. CDU-Chef Friedrich Merz fordert eine Neuwahl am 19. Januar. Damit jedoch rechnet die AfD offenbar nicht mehr – anderenfalls würde sie mit dem Termin Ende Januar riskieren, ohne einen Parteitagsbeschluss zur Kanzlerkandidatin und zum Wahlprogramm in die Bundestagswahl zu gehen.