Tumulte und Buhrufe: Der Sonderparteitag der Südwest-AfD in Rottweil konnte wegen Überfüllung der Stadthalle zunächst nicht wie geplant beginnen. Die AfD-Führung in Baden-Württemberg bat Mitglieder und Gäste den Saal zu räumen, inzwischen durften stimmberechtigte Mitglieder wieder hinein. Gäste mussten zunächst draußen bleiben.

Der Saal verfügt über 1040 Sitzplätze, deutlich mehr Mitglieder und Gäste waren am Samstag nach Rottweil gereist. Mit der Ausgabe weißer Karten zählte die Parteiführung noch einmal die genaue Anzahl der Stimmberechtigten aus. Bei einer Probeabstimmung beteiligten sich nun 886 Mitglieder. Restliche verfügbare Plätze sollten aufgefüllt werden mit Mitgliedern, die noch im Foyer warteten. Sollten am Ende dennoch nicht alle stimmberechtigten Mitglieder in den Saal kommen, könnte es sein, dass die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden muss.

Die Stimmung im Saal ist aufgeheizt: Vorstandsmitglieder stritten auf offener Bühne, die verschiedenen Lager buhten sich gegenseitig aus. An diesem Samstag soll der Vorstand neu gewählt werden. Er gilt als tief zerstritten. Die, die den Parteitag abbrechen wollen, behaupteten, dass stimmberechtigte Mitglieder an der Tür abgewiesen worden seien.

Der zweitägige Sonderparteitag am Wochenende geht auf ein Protestschreiben von 22 der 37 Kreisverbände zurück, die sieben Vorstandsmitgliedern vorwerfen, die beiden Landes-Vorsitzenden Markus Frohnmaier und Emil Sänze zu blockieren. Dahinter steht dem Vernehmen nach der Machtkampf zwischen Bundestags-Fraktionschefin Alice Weidel und dem Bundestagsabgeordneten Dirk Spaniel.

Auch die nordrhein-westfälische AfD trifft sich am Samstag. Begleitet von lautstarken Gegenprotesten und massiven Sicherheitsvorkehrungen der Polizei hat in Marl der Landesparteitag begonnen. AfD-Landesparteichef Martin Vincentz kandidiert für eine zweite Amtszeit. Gegenkandidaten hatte der 37-jährige Mediziner, der öffentlich vergleichsweise gemäßigt auftritt, bis kurz vor Beginn des Treffens zunächst nicht.