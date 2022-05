Nach neun Wahlen in Folge mit deutlichen Verlusten sprechen sich führende AfD-Politiker für einen personellen Neuanfang aus: Man brauche jetzt kompetente Leute an der Spitze. Auch Parteichef Tino Chrupalla solle gehen.

Von Markus Balser, Berlin

Parteichef Tino Chrupalla ahnte am Montagvormittag offenkundig wenig von dem, was sich hinter den Kulissen gerade gegen ihn zusammenbraute. Als der AfD-Chef in der Bundespressekonferenz ankam, um das Wahlergebnis in Nordrhein-Westfalen zu erklären, war Chrupalla gut gelaunt. Seine Partei hatte zwar am Vorabend bei der Landtagswahl wieder mal Stimmen verloren. Doch der ganz schlimme Absturz blieb aus. Die Fünf-Prozent-Hürde schaffte die rechte Partei zumindest knapp. Im bevölkerungsreichsten Bundesland bleibt die AfD damit im Parlament. Die starke Stammwählerschaft habe den Wiedereinzug in den Landtag ermöglicht, sagte Chrupalla. "Die Geschlossenheit hat sich ausgezahlt."

Von der allerdings kann in der AfD kaum noch eine Rede sein. Denn wie sehr das neunte schwache Abschneiden in Folge bei einer Landtagswahl den Machtkampf in der Partei eskalieren lässt, machten gleichzeitig führende Vertreter des für AfD-Verhältnisse gemäßigten Lagers mit einer öffentlichen Erklärung deutlich. Chrupalla, der dem rechteren Lager zugerechnet wird, hatte gerade auf dem Podium Platz genommen und war sein Lob losgeworden, da forderten "Parteifreunde" per Mail unmissverständlich dessen baldigen Abgang.

"Wir brauchen unverbrauchte Köpfe an der Spitze der Partei. Kompetent und ohne Mehrfachbelastung durch zu viele Ämter", schrieb darin etwa Bundesvorstandsmitglied Joana Cotar aus Hessen. "Mit Tino Chrupalla endete die Erfolgsgeschichte der AfD", kritisierte sie weiter. Er bilde weder die gesamte Partei ab, "noch überzeugt er bei den Wählern. Darum darf er als Bundessprecher nicht noch einmal antreten."

Genau das allerdings hat Chrupalla vor und will sich auch von dem internen Streit nicht davon abbringen lassen. "Ich stelle mich der Kritik", entgegnete der von dem Vorstoß seiner Gegner überraschte Parteichef. "Wahlen werden gemeinsam gewonnen oder verloren", sagte Chrupalla und ging zum Gegenangriff über: "Es braucht eine Disziplinierung", forderte der 47-jährige Sachse. "Das wird die Hauptaufgabe des neuen Bundesvorstands." Deshalb werde er erneut kandidieren und dafür in Kürze ein Team vorstellen.

Doch Druck wächst von mehreren Seiten. Auch Jürgen Braun, ehemaliger Parlamentarischer Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, rechnete am Montag mit Chrupalla ab. "Seit 2020 hat die AfD bei neun Landtagswahlen in Folge nur noch verloren. Im Osten wie im Westen. Auch bei der Bundestagswahl haben sich scharenweise Wähler abgewandt", schreibt Braun. "Alle diese Wahlen fielen exakt in die Amtszeit von Parteichef Tino Chrupalla, die im November 2019 begann. Das dürfen wir nicht länger ausblenden."

In die Kritik gerät bei den Absendern vor allem der Russland-Kurs des nach dem Abgang von Jörg Meuthen verbliebenen Parteichefs. Chrupalla hatte sich gegen die Lieferung schwerer Waffen und für die Aufhebungen von Sanktionen gegen Russland starkgemacht. "Ein allzu großes Verständnis für die russische Position im Ukraine-Krieg wird nirgendwo mehrheitlich akzeptiert", kritisierte der Bundesvorstand Alexander Wolf. Die AfD werde "zunehmend als Außenseiter wahrgenommen. Frieden schaffen ohne Waffen" sei eine "Kirchentagsparole, nicht die Position der AfD". Chrupallas Kurs in der Ukraine-Krise bezeichnete Wolf als "Irrweg, der die AfD fast eine weitere Landtagsfraktion gekostet hätte". Viele Wähler im Westen nähmen die AfD nur noch als Ostpartei wahr, warnte der Berliner Landesvorstand Frank-Christian Hansel.

Damit stehen sich die Lager der Partei immer unversöhnlicher gegenüber. Nicht nur unter den für AfD-Verhältnisse gemäßigten, sondern auch unter den äußerst Rechten rumort es. Sie fordern ebenfalls einen Strategiewechsel und plädieren für einen radikaleren Kurs. Um den durchzusetzen, liebäugelt auch Rechtsaußen Björn Höcke mit einer Kandidatur für einen Bundesposten. Insidern zufolge sogar mit dem des Parteichefs. Für diesen Fall hatten mehrere Vertreter des gemäßigten Lagers intern bereits einen Bruch mit der eigenen Partei angekündigt.