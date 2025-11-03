In Nordrhein-Westfalen, dem größten Landesverband der AfD, wächst der Druck auf den Vorsitzenden Martin Vincentz. Eine parteiinterne Affäre könnte Gegnern in die Hände spielen, die ganz weit rechts stehen.

Bei der Kommunalwahl im September hat die AfD ihr landesweites Ergebnis aus dem Jahr 2020 verdreifacht. Beruhigt hat das den chronisch zerstrittenen Landesverband aber nicht, im Gegenteil: Gerade entwickelt sich in der AfD in NRW eine Affäre, deren Ausgang darüber entscheiden könnte, ob sich Landeschef Martin Vincentz in seinem Amt halten kann. Oder ob der größte Landesverband der Partei bald von jenen geführt wird, die selbst in der in weiten Teilen rechtsextremen AfD ganz weit rechts stehen.