AfD in NRWEin Landeschef kämpft um seinen Posten

Lesezeit: 3 Min.

Den AfD-Landesvorsitzenden Martin Vincentz in NRW belastet die Affäre um einen früheren engen Vertrauten.
Den AfD-Landesvorsitzenden Martin Vincentz in NRW belastet die Affäre um einen früheren engen Vertrauten. (Foto: IMAGO/Revierfoto)

In Nordrhein-Westfalen, dem größten Landesverband der AfD, wächst der Druck auf den Vorsitzenden Martin Vincentz. Eine parteiinterne Affäre könnte Gegnern in die Hände spielen, die ganz weit rechts stehen.

Von Tim Frehler, Berlin

Bei der Kommunalwahl im September hat die AfD ihr landesweites Ergebnis aus dem Jahr 2020 verdreifacht. Beruhigt hat das den chronisch zerstrittenen Landesverband aber nicht, im Gegenteil: Gerade entwickelt sich in der AfD in NRW eine Affäre, deren Ausgang darüber entscheiden könnte, ob sich Landeschef Martin Vincentz in seinem Amt halten kann. Oder ob der größte Landesverband der Partei bald von jenen geführt wird, die selbst in der in weiten Teilen rechtsextremen AfD ganz weit rechts stehen.

AfD-Jugend
:Generation geschmeidig

In wenigen Wochen gründet sich die neue Jugendorganisation der AfD. Als designierter Chef gilt Jean-Pascal Hohm. Der Abgeordnete aus Cottbus soll dem Parteinachwuchs ein smartes Image verschaffen  –  er zeigt aber keine Berührungsängste vor Akteuren am ganz rechten Rand.

Von Tim Frehler

