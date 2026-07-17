Zum Hauptinhalt springen

AfD Nordrhein-WestfalenWie die AfD-Spitze versucht einen Machtkampf zu schlichten

Lesezeit: 3 Min.

Alice Weidel und Tino Chrupalla wollen die Landesliste in NRW neu wählen lassen. (Archivbild)
Alice Weidel und Tino Chrupalla wollen die Landesliste in NRW neu wählen lassen. (Archivbild) Fabian Sommer/dpa

Am vergangenen Wochenende  wollte die AfD in Nordrhein-Westfalen ihre Bewerber für die Landtagswahl bestimmen – doch es kam zur Eskalation. Die Parteispitze drängt nun darauf, neu zu wählen.

Von Tim Frehler, Berlin

SZ bei Google bevorzugen

In der AfD werden gerade wieder fleißig Briefe geschrieben, was in der Regel ein untrügliches Zeichen dafür ist, dass es irgendwo in der Partei mächtig brodelt. Im aktuellen Fall sind es Vertreter des Landesvorstandes Nordrhein-Westfalen und die Bundesspitze der AfD, die einander Telegramme schicken. Das jüngste ging am Donnerstagabend von Berlin in Richtung Düsseldorf. Und was darin steht, hat es in sich.

Zur SZ-Startseite

MeinungAfD
:Alice Weidel weiß, wo sie milde und wo sie hart sein muss

SZ PlusKommentar von Tim Frehler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite