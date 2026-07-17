Am vergangenen Wochenende wollte die AfD in Nordrhein-Westfalen ihre Bewerber für die Landtagswahl bestimmen – doch es kam zur Eskalation. Die Parteispitze drängt nun darauf, neu zu wählen.

In der AfD werden gerade wieder fleißig Briefe geschrieben, was in der Regel ein untrügliches Zeichen dafür ist, dass es irgendwo in der Partei mächtig brodelt. Im aktuellen Fall sind es Vertreter des Landesvorstandes Nordrhein-Westfalen und die Bundesspitze der AfD, die einander Telegramme schicken. Das jüngste ging am Donnerstagabend von Berlin in Richtung Düsseldorf. Und was darin steht, hat es in sich.