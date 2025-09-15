Wie groß das Selbstvertrauen der AfD am Tag nach den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen war, zeigte der Auftritt des Parlamentarischen Geschäftsführers der AfD im Bundestag, Bernd Baumann, am Montagmorgen. „Wir haben jetzt deutlich gezeigt, dass wir eine Volkspartei sind“, sagte Baumann vor Journalisten in Berlin.
Kommunalwahlen NRWWas das AfD-Ergebnis bedeutet
Lesezeit: 3 Min.
Nach den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen sieht sich die AfD bereits als „Volkspartei“. Tatsächlich ist sie ihrem Wahlziel sehr nahegekommen. Wie lässt sich ihr Erfolg erklären?
Von Tim Frehler und Roland Preuß, Berlin
Lesen Sie mehr zum Thema