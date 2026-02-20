Aus drei Richtungen kacheln Polizeibullis auf die Kreuzung, mit Blaulicht und Sirene. Polizisten springen heraus. Menschen laufen durcheinander, brüllen. Von der anderen Straßenseite aus ist nur zu erkennen, wie Uniformierte einem jungen Mann die Arme auf den Rücken drehen und ihn auf eine der Motorhauben drücken. Matthias Helferich bleibt stehen, mit guten zwanzig Metern Sicherheitsabstand zur Actionszene. „Da haben die Leute hier auch keinen Bock mehr drauf“, sagt er.