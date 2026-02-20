Aus drei Richtungen kacheln Polizeibullis auf die Kreuzung, mit Blaulicht und Sirene. Polizisten springen heraus. Menschen laufen durcheinander, brüllen. Von der anderen Straßenseite aus ist nur zu erkennen, wie Uniformierte einem jungen Mann die Arme auf den Rücken drehen und ihn auf eine der Motorhauben drücken. Matthias Helferich bleibt stehen, mit guten zwanzig Metern Sicherheitsabstand zur Actionszene. „Da haben die Leute hier auch keinen Bock mehr drauf“, sagt er.
ParteitagHöcke-Anhänger wollen die AfD in NRW übernehmen
Bisher gilt der größte Landesverband der Partei als relativ gemäßigt. Jetzt greift ein Bündnis um Matthias Helferich nach der Macht. Es ist ein Kampf, bei dem ideologische und persönliche Feindschaften verschwimmen.
Von Tim Frehler und Christoph Koopmann, Berlin/Dortmund
