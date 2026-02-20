Zum Hauptinhalt springen

ParteitagHöcke-Anhänger wollen die AfD in NRW übernehmen

Lesezeit: 5 Min.

Für Höckes Lager ist Matthias Helferich die „Hoffnungsfigur auf schwierigem West-Gebiet“. Nur darf er wegen eines Parteiausschlussverfahrens selbst nicht zur Vorsitzendenwahl antreten.
Bisher gilt der größte Landesverband der Partei als relativ gemäßigt. Jetzt greift ein Bündnis um Matthias Helferich nach der Macht. Es ist ein Kampf, bei dem ideologische und persönliche Feindschaften verschwimmen.

Von Tim Frehler und Christoph Koopmann, Berlin/Dortmund

Aus drei Richtungen kacheln Polizeibullis auf die Kreuzung, mit Blaulicht und Sirene. Polizisten springen heraus. Menschen laufen durcheinander, brüllen. Von der anderen Straßenseite aus ist nur zu erkennen, wie Uniformierte einem jungen Mann die Arme auf den Rücken drehen und ihn auf eine der Motorhauben drücken. Matthias Helferich bleibt stehen, mit guten zwanzig Metern Sicherheitsabstand zur Actionszene. „Da haben die Leute hier auch keinen Bock mehr drauf“, sagt er.

Verwandtenaffäre
:Sportfreunde im AfD-Büro – auf Kosten der Steuerzahler

Ein AfD-Landtagsabgeordneter in Sachsen-Anhalt hat seine halbe Familie bei der AfD untergebracht. Er selbst hat vier Spieler seines Fußballvereins im Abgeordnetenbüro angestellt.

Von Sebastian Erb, Tim Frehler und Iris Mayer

